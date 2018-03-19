Seda Bakan: Kavga edecek kadar bitik değilim! (Magazin Turu - 19 Mart 2018)

1 "KAVGA EDECEK KADAR BİTİK DEĞİLİM Seda Bakan'ın geçen ay eğlenmek için gittiği mekanda eşi Ali Erel ile tartıştığı iddia edilmişti.



Başarılı oyuncu Seda Bakan'ın geçen ay eğlenmek için gittiği mekanda eşi Ali Erel ile tartıştığı öne sürülmüştü. Bakan o iddialara karşı, "O gün eşimin doğum günüydü. Eşimin doğum gününde kavga edecek kadar bitik değilim!" ifadelerini kullandı.

2 "REHABİLİTASYONDAYIM" Ata Demirer, önceki gün Pangaltı Adana Kebapçısı’nda görüntülendi.



Alara Bozbey’le kısa süre önce ayrılan komedyen, konuyla ilgili sorulara, “Bununla ilgili bana soru sormayın. Şimdi tatildeyim, sadece şov programlarıma devam ediyorum, kebap yiyorum, rehabilitasyondayım” yanıtını verdi.

3 YENİ BİRLİKTELİK Cansu Dere ve Haluk Bilginer’in başrolünde yer aldığı ‘Şahsiyet’ dizisi önceki gün yayınlandı.



Dizi oyuncuları ve set ekibi ilk bölümü Ortaköy Feriye’de beraber izledi. Dizinin yönetmeni Onur Saylak geceye sevgilisi Gözde Yılmaz ile katıldı. Tuba Büyüküstün’den geçen yıl boşanan Saylak, yeni aşkıyla objektiflere el ele poz verdi.

4 "ZEHRA'YI ÇOK KOVALAMAYIN Kaya Çilingiroğlu önceki gün sevgilisi Seda Sevin’i, Feraye Tanyolaç’tan olan oğlu Kaya ve Hülya Avşar’dan olan kızı Zehra’yla tanıştırdı.



Etiler’de bir restoranda gerçekleşen buluşmadan ilk ayrılan Zehra oldu. Kızını kapıya kadar uğurlayan Çilingiroğlu, muhabirleri, “Zehra’yı çok kovalamayın, sınavı var yetişmesi lazım” diyerek uyardı.

5 KAHVALTI SONRASI TOPLANTI Verdiği fazla kilolar sonrası yemesine içmesine de önem vermeye başlayan Hacı Sabancı, önceki gün sabahın erken saatlerinde Arnavutköy'de görüntülendi.



Sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ve arkadaşlarıyla kahvaltı yapan Sabancı, yaptığı hafif kahvaltı sonrası işlerine koyuldu. Haftasonu olmasına rağmen giymiş olduğu takım elbise ile dikkat çeken Sabancı, kahvaltı sonrası soluğu Çırağan Otel'de alarak bir toplantıya katıldı.

6 SERGİ HAZIRLIYOR Okan Bayülgen, sevgilisi Selin Atasoy’la Nişantaşı Develi Restaurant’ta yemek yedi.



Yaklaşık iki saat kaldıkları mekandan çıkarken soruları yanıtlayan ünlü komedyen, “Uzun süredir sergi hazırlıyorum. Şimdilik sürpriz olsun” diye konuştu. Bayülgen, ilişkisiyle ilgili soruya ise, “Kadın-erkek ilişkisi işte... Nasıl gidebilir ki?” karşılığını verdi.

7 BABA-KIZ OYUNA Murat Akkoyunlu, önceki gün kızı Mira ile birlikte Vadistanbul AVM'de objektiflere yansıdı.



Öğle saatlerinde geldikleri Vadistanbul AVM'de Tomboo restorana giriş yapan başarılı oyuncu, restoran çıkışında minik kızı Mira'yı oyun alanına götürürken objektiflere yansıdı.

8 SORULAR YANITSIZ Oyuncu Meltem Cumbul, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.



Cumbuli daha önce de bir arada görüldüğü erkek arkadaşıyla öğle yemeği yedi. Arkadaşının kim olduğu sorularına yanıt vermeyen ikili daha sonra Nişantaşı sokaklarında gözden kayboldu.

9 "AYRILIK YOK" Yalın, önceki gece Bebek Angie’deydi.



4 yıllık sevgilisi Hazal Emre’yle ayrıldıkları haberleri sorulunca gülümseyen şarkıcı, aracı göstererek, “Onun arabası. Ona biniyorum. Ayrılık yok” dedi.

10 "OYUNCULARA BAĞLAMAYIN" ‘Bahtiyar Ölmez’ dizisinde oynayan Hande Subaşı, önceki gece Bebek’te bir kulüpten çıkarken görüldü.



Dizinin final kararırın ardından ünlü oyuncu, “Çok güzel 19 bölüm çıkarttık. Bazı diziler bitebiliyor. Çok eğlenceli ve güzel bir ekiple çalıştım. Biten projeler oyunculara bağlanmamalı” diye konuştu.



Eski sevgilisi Rıza Kocaoğlu’nun Zeynep Bastık’la aşk yaşaması hakkında Subaşı, “Haberleri yapan sizsiniz. Size saygı duyuyorum ama bu saatte bu sorulara yanıt vermek istemiyorum” dedi.