Seda Bakan, Madrid'de. "Türk dizilerinin gücü inanılmaz"
10.04.2026 13:43
AA
Son olarak "Rüya Gibi" adlı dizide rol alan Seda Bakan, İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. Ünlü oyuncu, Türk dizilerinin yurt dışındaki gücüne dikkat çekti.
Gerek rol aldığı projeler gerek özel hayatıyla adından söz ettiren Seda Bakan, İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. Tanıtım amaçlı bir ziyarette bulunduğunu söyleyen ünlü oyuncu, Madrid'e hayran kaldığını “İnanılmaz beğendim. Dünyanın en güzel şehirleri arasında gösteriliyor. Gerçekten de öyle ama ben İstanbul'u hiçbir şeye değişmem” diye aktardı.
İspanyol halkının çok sıcakkanlı olduğunu belirten Bakan, Türkler ve İspanyolların birbirine "inanılmaz derecede benzediğini şu sözlerle anlattı:
"Yemek kültürü, insanların paylaşma kültürü, duyguların derinden yaşanması gibi çok benzer yanlarımız var. İspanyolları gördüğümde bana, bize çok yakın gibi geliyor."
"İSPANYOLLAR BİRÇOK TÜRK DİZİSİNİ BİLİYOR"
Türk dizilerinin yurt dışındaki gücüne dikkat çeken Seda Bakan, “Türk dizilerinin inanılmaz bir gücü var. Bunu gerçekten buram buram yaşıyoruz. Pastanede, mağazada, yolda çoğu kişi tanıyor. Burada gösterilen dizim (Zeytin Ağacı) çok ünlü olmuş ve bu gurur, onur verici. İspanyollar, birçok Türk dizisini biliyor, Türk dizilerine hayranlar. Demek ki bir şeyi başarıyoruz” ifadelerini kullandı.
"GURUR DUYUYORUM"
Yurt dışında "Sizi tanıyoruz" diyerek yanına gelen ve oynadıkları dizinin ismini söyleyen kişilerle karşılaştıklarını anlatan Seda Bakan, “Açıkçası gurur duyuyorum. Ayrıca dizideki karakterim eğlenceli biri. Onu kendilerine benzetip 'Benim gibisin.' diyen de çok oluyor. Herkes kendinden bir şey buluyor. Bu da mutluluk verici” dedi.
"TÜRK SİNEMASININ BELKİ BİRAZ DAHA EVRENSEL KONULAR İŞLEMESİ GEREKİYOR"
Türk dizilerinin yurt dışındaki başarılarının sinemaya aynı derecede yansımamasına ilişkin Seda Bakan, "Belki de Türk sinemasının biraz daha evrensel konuları işlemesi gerekiyor ya da görüntü kalitesi ve güçlü montaj da etkili olabilir. Biz daha gişe filmleri yapıyoruz. Dizilerimiz gibi daha dokunaklı filmlerin çoğalması gerektiğini düşünüyorum. Dünya sinemasında boy gösteren, bunu yapan yönetmenlerimiz var ama belki bir tık daha evrensel senaryolara yönelmek gerekebilir" değerlendirmesini yaptı.
2014 yılında evlendiği Ali Erel ile mutlu bir evliliği ve Leyla ile Ela adında iki kızı olan Seda Bakan, son olarak “Rüya Gibi” adlı dizide başrol oynamıştı. Biraz dinlenmek istediğini söyleyen ünlü oyuncu, bazı senaryolar okuduğunu da ifade etti.