Seda Güven ile Ali Gürel evlendi
Oyuncu Seda Güven, iş insanı nişanlısı Ali Gürel ile evlendi. Kenan Doğulu'nun sahne aldığı düğüne, Enis Arıkan, Hilal Saral ve Öykü Serter gibi ünlüler akın etti. Ünlü isimler, sosyal medyadan düğün paylaşımları yaptı.
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Ünlü oyuncu Seda Güven, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Ali Gürel ile evlendi.
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Swissôtel The Bosphorus'taki düğünde Kenan Doğulu sahne aldı.
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Düğüne Enis Arıkan, Hilal Saral ve Öykü Serter'in de aralarında bulunduğu pek çok ünlü isim katıldı.
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Gecenin fotoğrafları davetliler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
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5İşte o fotoğraflar...
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