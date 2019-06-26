Seda Ocak ve Katerine Dalaka da listeye eklendi (Survivor tarihine damga vuran kadın yarışmacılar)
Survivor Türkiye Yunanistan yüz dördüncü bölümde takımlar Coco Bogo konseri ve Yaşam Evi ödülü için karşı karşıya geldi. Konser ödülü siyah takımın, yaşam evi ise beyaz takımın oldu. Bugün oynanacak kritik dokunulmazlık oyunu öncesi iki kadın yarışmacısı bu yılın Survivor'ına şimdiden damga vurmayı başardı. Seda ve Dalaka finale gitmeyi garantiledi. İki kadın yarışmacının başarısı akıllara Survivor'a damga vuran kadın yarışmacıları getirdi...
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Survivor Türkiye Yunanistan'ın 30 Haziran'daki finaline sayılı günler kaldı. Şampiyonun belirleneceği kritik gece öncesi iki isim şimdiden finali görmeyi garantiledi. Seda Ocak ve Katerine Dalaka'nın finale kalma başarısı göstermesi akıllara Survivor tarihine damga vuran kadın yarışmacıları getirdi.
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Survivor 2018 All Star kadrosuna göre Sema Aydemir, Merve Aydın ve Nagihan Karadere'nin All Star'da yarıştı. En fazla SMS oyunu alan Nagihan Survivor 2018 şampiyonluğunu son anda kaybetti. 3 isim de geçen yılki Survivor'da adlarından söz ettirdi. İşte onlar gibi Survivor'a damga vuran kadın yarışmacılar....
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3ALMEDA ABAZİ (2012)
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4ALMEDA ABAZİ
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5BENNU GEREDE (2013)
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6BENNU GEREDE
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7TUĞÇE MELİS DEMİR (2017)
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8TUĞÇE MELİS DEMİR
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9MERVE OFLAZ / ŞAMPİYON (2010)
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10MERVE OFLAZ
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11FATMAGÜL FAKI (2013)
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12FATMAGÜL FAKI
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13BERNA KEKLİKLER (2017)
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14BERNA KEKLİKLER
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15GİZEM MEMİÇ (2016)
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16GİZEM MEMİÇ
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17SABRİYE ŞENGÜL (2017)
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18SABRİYE ŞENGÜL
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19ÖZGE ULUSOY (2011)
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20ÖZGE ULUSOY
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21SEMA AYDEMİR (2017)
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22SEMA AYDEMİR
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23LARISSA GACAMER (2013)
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24LARISSA GACAMER
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25DAMLA CAN (2016)
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26DAMLA CAN
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27DUYGU ÇETİNKAYA (2013)
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28DUYGU ÇETİNKAYA
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29ELİF ŞADOĞLU (2017)
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30ELİF ŞADOĞLU
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31NAGİHAN KARADERE (2016)
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32NAGİHAN KARADERE