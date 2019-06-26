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Seda Ocak ve Katerine Dalaka da listeye eklendi (Survivor tarihine damga vuran kadın yarışmacılar)

Survivor Türkiye Yunanistan yüz dördüncü bölümde takımlar Coco Bogo konseri ve Yaşam Evi ödülü için karşı karşıya geldi. Konser ödülü siyah takımın, yaşam evi ise beyaz takımın oldu. Bugün oynanacak kritik dokunulmazlık oyunu öncesi iki kadın yarışmacısı bu yılın Survivor'ına şimdiden damga vurmayı başardı. Seda ve Dalaka finale gitmeyi garantiledi. İki kadın yarışmacının başarısı akıllara Survivor'a damga vuran kadın yarışmacıları getirdi...

  • 1

    Survivor Türkiye Yunanistan'ın 30 Haziran'daki finaline sayılı günler kaldı. Şampiyonun belirleneceği kritik gece öncesi iki isim şimdiden finali görmeyi garantiledi. Seda Ocak ve Katerine Dalaka'nın finale kalma başarısı göstermesi akıllara Survivor tarihine damga vuran kadın yarışmacıları getirdi. 

  • 2

    Survivor 2018 All Star kadrosuna göre Sema Aydemir, Merve Aydın ve Nagihan Karadere'nin All Star'da yarıştı.  En fazla SMS oyunu alan Nagihan Survivor 2018 şampiyonluğunu son anda kaybetti. 3 isim de geçen yılki Survivor'da adlarından söz ettirdi. İşte onlar gibi Survivor'a damga vuran kadın yarışmacılar.... 

  • 3

    ALMEDA ABAZİ (2012)
  • 4

    ALMEDA ABAZİ
  • 5

    BENNU GEREDE (2013)
  • 6

    BENNU GEREDE
  • 7

    TUĞÇE MELİS DEMİR (2017)
  • 8

    TUĞÇE MELİS DEMİR
  • 9

    MERVE OFLAZ / ŞAMPİYON (2010)
  • 10

    MERVE OFLAZ
  • 11

    FATMAGÜL FAKI (2013)
  • 12

    FATMAGÜL FAKI
  • 13

    BERNA KEKLİKLER (2017)
  • 14

    BERNA KEKLİKLER
  • 15

    GİZEM MEMİÇ (2016)
  • 16

    GİZEM MEMİÇ
  • 17

    SABRİYE ŞENGÜL (2017)
  • 18

    SABRİYE ŞENGÜL
  • 19

    ÖZGE ULUSOY (2011)
  • 20

    ÖZGE ULUSOY
  • 21

    SEMA AYDEMİR (2017)
  • 22

    SEMA AYDEMİR
  • 23

    LARISSA GACAMER (2013)
  • 24

    LARISSA GACAMER
  • 25

    DAMLA CAN (2016)
  • 26

    DAMLA CAN
  • 27

    DUYGU ÇETİNKAYA (2013)
  • 28

    DUYGU ÇETİNKAYA
  • 29

    ELİF ŞADOĞLU (2017)
  • 30

    ELİF ŞADOĞLU
  • 31

    NAGİHAN KARADERE (2016)
  • 32

    NAGİHAN KARADERE
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