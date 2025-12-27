Seda Sayan'dan "Hayatınızı kim oynasın?" sorusuna yanıt

Öte yandan Seda Sayan, geçtiğimiz ay da oğlu Oğulcan Engin ile 2 yıldır aşk yaşayan İlayda Alişan'ı kendi televizyon programında ağırladı.

Seda Sayan'ın "Mesela bana diyorlar ki sen çok karışan ve felaket bir kayınvalide olursun" sözlerine karşı çıkan Alişan, "Hiç öyle değilsiniz bence" dedi.