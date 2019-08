Sedef Avcı: Meğer hepimiz doğaya açmışız

2

Anne-oğul baş başa ilk tatiliniz miydi? Nasıl bir deneyimdi?



"Yok daha önce de kampa gittik baş başa. “Oyun Kampta” ile tabii. Oyun Kampta’nın yaratıcısı yakın arkadaşım. Seneler önce çocuklarımız Can ve Ece oyun grubundayken tanışmıştık Belma Atakan’la. Belma doğaya aşık özgür ruhlu bir insan. Kendisi Ece’yi doğada büyütmek istemiş. Her şey dahil konsepti tatillerden haz etmediği için alternatif tatil aramış. Bulamayınca kendisi yaratmaya karar vermiş.Meğer hepimiz açmışız doğaya. Can 3 yaşından beri kamplara alışık. Kamptaki eğitmenlerini özlüyor her seferinde. Gün sayıyor kampa gitmek için. Her seferinde yeni arkadaşlar ediniyor. Teknolojiden tamamen uzak. Benim en sevdiğim kısmı bu. Çocuklar sosyalleşiyor. Kamplar sayesinde çok girişken oldu."