Sefa Zengin: Ne kadar çok sevenimin olduğunun farkına vardım (Trafik kazasında ölümden döndüler)
DHA
İzmir'de, oyuncu Sefa Zengin (50) ile eşi Figen (47) ve kızı 8 yaşındaki İlayda Zengin'in içinde bulunduğu taksi, otomobille çarpışıp takla attı. Kazada, yaralanan Sefa Zengin ile eşi ve kızı hastanede tedaviye alındı. Zengin kaza sınrası, "Ne kadar çok sevenimin olduğunun farkına vardım" dedi.
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1Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Erdal Kömürcü karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Sefa Zengin trafik kazası geçirdi. Kaza, Ankara-İzmir karayolu Cengizhan Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
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2Oyuncu Sefa Zengin, eşi ve kızıyla birlikte, tatil yaptığı Muğla'nın Datça ilçesinden İstanbul'a dönmek için kiraladıkları taksi ile yola çıktı. Namık Mersin yönetimindeki taksi, yol güzergahı üzerinde bulunan İzmir'de, kavşakta, E.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, Zengin ailesinin içinde bulunduğu taksi takla attı.
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3İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sefa Zengin, eşi Fige ve kızları İlayda Zengin, ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Zengin ailesi üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Zengin'in kızı İlayda'nın başında bir kanama olduğu için gözlem altında tutulduğu ifade edildi.
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4Kazanın ardından, kendisi ile taksi şoförü Namık Mersin'in emniyet kemerini çözen ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkan Sefa Zengin, "Hemen eşime ve kızıma baktım ve onları dışarı çıkardık. Çok şükür ki sağlık durumumuz iyi. Ne kadar çok sevenimin olduğunun farkına vardım. Olayın ardından ben, 'Kim bu arabayı bu kadar hızlı kullanan' dedim ve şahıs bir anda bana saldırmaya başladı" dedi.
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550 yaşındaki Zengin, kızının başında küçük bir kanama olduğu için bir süre daha hastanede kalacaklarını belirtti. Öte yandan, kazanın ardından sürücüler Namık Mersin ve E.A. birbirinden şikayetçi oldu. İfadeleri alınan sürücüler serbest bırakıldı.