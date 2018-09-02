Sefa Zengin: Ne kadar çok sevenimin olduğunun farkına vardım (Trafik kazasında ölümden döndüler)

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sefa Zengin, eşi Fige ve kızları İlayda Zengin, ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Zengin ailesi üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Zengin'in kızı İlayda'nın başında bir kanama olduğu için gözlem altında tutulduğu ifade edildi.

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Kazanın ardından, kendisi ile taksi şoförü Namık Mersin'in emniyet kemerini çözen ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkan Sefa Zengin, "Hemen eşime ve kızıma baktım ve onları dışarı çıkardık. Çok şükür ki sağlık durumumuz iyi. Ne kadar çok sevenimin olduğunun farkına vardım. Olayın ardından ben, 'Kim bu arabayı bu kadar hızlı kullanan' dedim ve şahıs bir anda bana saldırmaya başladı" dedi.