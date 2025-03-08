Seferi namazı nasıl kılınır? Seferi namazı kılınış, rekat ve farz bilgisi

SEFERİ NAMAZI ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle namazı normalde dört rekâttır. Seferi halde, bu dört rekâtlık farz iki rekât olarak kılınır. Kılınış sırası ve rükû-secde şekli değişmez, ancak ikinci rekâtta oturulduktan sonra tahiyyat, salavat ve dua okunarak selam verilir. Sünnetlere gelince, kişi seferdeyse öğlenin sünnetlerini kılmak zorunda değildir. Rahat ve uygun bir ortam varsa öğle öncesi ve sonrası sünnetler kılınabilir, ancak vakit dar veya ortam müsait değilse sünnetler terk edilebilir. Bu ruhsat, Peygamberimiz’in sefer halinde genellikle farzları kısaltarak kıldığı şeklindeki uygulamasına dayanır. Seferi halden çıkınca öğle namazı yine dört rekât farz olarak kılınır.





SEFERİ NAMAZI İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?



İkindi namazı, seferilik süresince iki rekât farz şeklinde eda edilir. Normalde dört rekât olan ikindi farzı, yolculuk boyunca iki rekâta indirilir. Namazın kılınışında, ilk rekâtta Fatiha ve ek bir sure okunduktan sonra rükû ve secde yapılır, ikinci rekâtta da aynı şekilde devam edilir ve oturduktan sonra selam verilir. İkindi namazında sünnet kılma zorunluluğu yoktur. Hanefî mezhebinde yolculukta farz namazların kısaltılması vacip derecesinde önemli kabul edilir. Dileyen diğer mezheplerden yararlanarak tam kılabilir fakat Peygamber Efendimiz’in yolculukta uyguladığı yöntem genellikle iki rekât olarak belirtilir.

SEFERİ NAMAZI AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı üç rekâtlık farzdan oluşur ve seferde kısaltma söz konusu değildir. Yolculuk esnasında da akşam namazı üç rekât şeklinde kılınır. Sünnet namazı ise seferde zorunlu değildir. Kişi vakit ve ortam uygunsa, farz sonrası iki rekât akşam namazı sünnetini kılabilir. Ancak seyahat şartları elverişli değilse bu sünnetin terk edilmesinde dini açıdan sakınca yoktur. Akşam namazı üç rekât olduğu için “yolculukta iki rekât kılınır mı” sorusu geçerli değildir. Peygamberimiz’in seferde akşam namazını üç rekât olarak kıldığı rivayet edilir. Sefer süresi son bulunca da yine aynı şekilde üç rekât olarak devam edilir.