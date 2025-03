Seferi namazı nasıl kılınır? Seferi namazı kılınış, rekat ve farz bilgisi

SEFERİ NAMAZI CEM EDİLEREK NASIL KILINIR?

Hanefî mezhebinde yolcu için namazları cem etmek yaygın bir uygulama değildir. Her vakit kendi zamanında kısaltılarak kılınır. Ancak Şafiî, Maliki ve Hanbelî mezheplerine göre sefer esnasında öğle ile ikindi, akşam ile yatsı cem edilebilir. Bu toplama işlemi, birinci namazın vaktinde (cem-i takdim) veya ikinci namazın vaktinde (cem-i tehir) yapılır. Örneğin öğle vaktinde öğle ve ikindi birlikte kılınabilir veya ikindi vaktinde önce öğle, sonra ikindi eda edilebilir. Bu ruhsat, yolculuk şartları zorsa kullanılabilir. Hanefî mezhebine mensup bir kimse de zaruret varsa diğer mezhebin ruhsatından yararlanabilir.





SEFERİ NAMAZI KAÇ GÜN KILINIR?

SEFERİ NAMAZI KAÇ KM MESAFEDE KILINIR?

Hanefî mezhebinde, başka bir yere giden kişi orada on beş gün veya daha fazla kalmaya niyet ederse seferi sayılmaz ve namazları tam kılar. Kalma süresi on beş günden az planlanıyorsa seferilik devam eder ve dört rekâtlı namazlar iki rekât şeklinde kılınmaya devam edilir. Seferilik kişinin yaşadığı yerden çıkmasıyla başlar ve tekrar geri dönene kadar veya kalış süresi on beş günü bulana dek sürer. Yolcu, bir yere kısa süreli iş, ziyaret veya tatil için gittiğinde kalış süresi on beş günden azsa, o süre boyunca seferi namazı kılabilir.Klasik fıkıh eserlerinde, üç günlük mesafe olarak belirtilen seferilik sınırı günümüz ölçülerine yaklaşık doksan kilometre olarak uyarlanmıştır. Yolculuk otobüs, tren, araba veya uçakla yapılsa da esas olan mesafedir. Kendi yerleşim yerinin dışına yaklaşık doksan kilometre veya daha uzak bir noktaya giden kişi, on beş günden az kalmaya niyet ediyorsa seferi sayılır. Otuz veya kırk kilometre uzaklıktaki ziyaretlerde seferi hükmü uygulanmaz. Kişi büyük bir şehirde yaşasa bile şehrin dışına en az doksan kilometre gidiyorsa ve diğer sefer şartları oluşuyorsa namazları kısaltabilir.