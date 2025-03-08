Seferi namazı nasıl kılınır? Seferi namazı kılınış, rekat ve farz bilgisi
Seferi namazı, en az 90 kilometre veya daha fazla yolculuğa çıkan bir Müslümanın, yolculuk boyunca dört rekâtlı farz namazları iki rekât kılmasıdır. Bu uygulama, Kur’an-ı Kerim’de bulunan ruhsata dayanır ve Peygamber Efendimiz de yolculuklarında dört rekâtlı namazları iki rekât kılmıştır.
SEFERİ NAMAZI NEDİR VE NASIL KILINIR?
Öğle, ikindi ve yatsı namazları dört rekât farz olduğu için seferi namazı kılacak kişi bunları iki rekât halinde kılar. Sabah namazı iki rekât, akşam namazı ise üç rekât olduğu için kısaltma yapılmaz. Namazın şartları, rükûları ve secdeleri değişmez; sadece rekât sayısı azalır. Seferi kişi “seferiyim” diye niyet etmez, normal farz namaz niyeti yapılır. Yolculuk bittiğinde kişi tekrar dört rekâta döner ve mukim hükmünde farzlarını tam kılar.
SEFERİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?
Seferi durumda dört rekâtlı farz namazlar iki rekâta indirilir. Bu durum öğle, ikindi ve yatsı farzları için geçerlidir. Sabah namazı zaten iki rekât olduğu için kısaltmaya gerek yoktur, akşam namazı ise üç rekâtlık farz olduğu için aynı şekilde üç rekât kılınır. Seferi kişi, gün içinde beş vakit namazı şu şekilde yerine getirir: sabah namazının farzı iki rekât, öğle ve ikindi farzları iki rekât, akşam namazı üç rekât ve yatsı farzı yine iki rekât olarak kılınır. Dört rekâtlı namazları azaltmak, yolculuğun sağladığı kolaylık kapsamında olduğu için herhangi bir eksiklik veya günah kabul edilmez.
SEFERİ NAMAZI SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?
Sabah namazının farzı zaten iki rekâttır. Seferi kişi sabah namazında farklı bir uygulama yapmaz. Yolculuk esnasında vakit müsaitse iki rekât sünnet de kılınabilir ancak bu sünnet, seferde zorunlu değildir. Zaman veya mekân sıkıntısı varsa sünneti kılmamak bir eksiklik sayılmaz. Farz namazın kılınış şekli mukim kişinin kıldığı gibi yapılır: abdest alınır, kıbleye dönülür, tekbir alınır ve iki rekât tamamlanır. Yolcu namazı kısaltma yetkisi sabah farzına etki etmez; çünkü sabah farzı zaten iki rekât olduğu için seferde de değişmez. Sefer süresi bitene kadar aynı şekilde devam edilir.