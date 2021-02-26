Sefirin Kızı 42. yeni bölüm fotoğrafları

ntv.com.tr 26.02.2021 - 15:38
YENİ BÖLÜMÜN KONUSU
Melek’in zorla alınması Sancar başta olmak üzere herkesi perişan eder. Çaresizlikle kavrulan Sancar, kızını geri alabilmek ve velayeti kazanmak için var gücüyle mücadele etmeye başlar. Ancak nihai kararı belirleyecek en önemli şey sosyal hizmetlerin raporu olacaktır.
Yaşananları duyan Mavi, duygularına yenik düşerek soluğu Sancar’ın yanında alır. Kendini bir türlü affedemeyen Sancar ise öğrendiği gerçek sayesinde Mavi ile yüzleşir. Mavi, olanlar yüzünden geçmişin hayaletleriyle savaşırken Sancar’ın bugünkü savaşı için de onun yanı başında dimdik durur. Acıları, onları hiç olmadıkları kadar yakınlaştıracaktır.
Güven, Melek için yarattığı sahte ve sevgisiz düzenle göz boyamaya çalışır. Konak halkı da vicdan azabı içinde Melek’in dönebilmesi için kendilerine çeki düzen verme telaşına düşer. Melek ona sunulan bu yeni hayatta başka başka sınavlardan geçerken, yine babası için ayakta kalmaya çalışır.
Sancar kızını büsbütün kaybetmemek için Güven’den uzak durmak zorunda kalırken Melek hiç beklemediği biri sayesinde sürprizlere gebe bir maceraya atılır. Yaşanan gelişmeyle bu kez herkes şoka uğrayacaktır.
Dizide; Engin Akyürek ‘Sancar Efe’ karakterini canlandırırken, Tuba Büyüküstün ise ‘Mavi’ karakterini canlandırıyor.
Sefirin Kızı’nın yapımına NGM ve O3 Medya birlikte imza atıyor.
Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Ferit Aktuğ, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Esra Kızıldoğan ve Cemre Öktem de oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege’de yapılıyor.
Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.