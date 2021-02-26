Sefirin Kızı 42. yeni bölüm fotoğrafları

Yaşananları duyan Mavi, duygularına yenik düşerek soluğu Sancar’ın yanında alır. Kendini bir türlü affedemeyen Sancar ise öğrendiği gerçek sayesinde Mavi ile yüzleşir. Mavi, olanlar yüzünden geçmişin hayaletleriyle savaşırken Sancar’ın bugünkü savaşı için de onun yanı başında dimdik durur. Acıları, onları hiç olmadıkları kadar yakınlaştıracaktır.