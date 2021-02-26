Sefirin Kızı 42. yeni bölüm fotoğrafları

Sefirin Kızı, 1 Mart Pazartesi günü yeni bölümüyle Star ekranında olacak. Sefirin Kızı 42. bölümünde Sancar, kızını geri alabilmek ve velayeti kazanmak için var gücüyle mücadele etmeye başlar. Yaşananları duyan Mavi, duygularına yenik düşerek soluğu Sancar’ın yanında alır. İşte Sefirin Kızı'nın yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 26.02.2021 - 15:38

Sefirin Kızı 42. yeni bölüm fotoğrafları - 1
Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi, Sefirin Kızı her pazartesi izleyici ile buluşuyor. Sefirin Kızı, 1 Mart Pazartesi günü 42. bölümüyle Star'da ekrana gelecek.
Sefirin Kızı 42. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜMÜN KONUSU

Melek’in zorla alınması Sancar başta olmak üzere herkesi perişan eder. Çaresizlikle kavrulan Sancar, kızını geri alabilmek ve velayeti kazanmak için var gücüyle mücadele etmeye başlar. Ancak nihai kararı belirleyecek en önemli şey sosyal hizmetlerin raporu olacaktır.

Sefirin Kızı 42. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Yaşananları duyan Mavi, duygularına yenik düşerek soluğu Sancar’ın yanında alır. Kendini bir türlü affedemeyen Sancar ise öğrendiği gerçek sayesinde Mavi ile yüzleşir. Mavi, olanlar yüzünden geçmişin hayaletleriyle savaşırken Sancar’ın bugünkü savaşı için de onun yanı başında dimdik durur. Acıları, onları hiç olmadıkları kadar yakınlaştıracaktır.

Sefirin Kızı 42. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Güven, Melek için yarattığı sahte ve sevgisiz düzenle göz boyamaya çalışır. Konak halkı da vicdan azabı içinde Melek’in dönebilmesi için kendilerine çeki düzen verme telaşına düşer. Melek ona sunulan bu yeni hayatta başka başka sınavlardan geçerken, yine babası için ayakta kalmaya çalışır.

Sefirin Kızı 42. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Sancar kızını büsbütün kaybetmemek için Güven’den uzak durmak zorunda kalırken Melek hiç beklemediği biri sayesinde sürprizlere gebe bir maceraya atılır. Yaşanan gelişmeyle bu kez herkes şoka uğrayacaktır.

Sefirin Kızı 42. yeni bölüm fotoğrafları - 6

Dizide; Engin Akyürek ‘Sancar Efe’ karakterini canlandırırken, Tuba Büyüküstün ise ‘Mavi’ karakterini canlandırıyor.

Sefirin Kızı 42. yeni bölüm fotoğrafları - 7

Sefirin Kızı’nın yapımına NGM ve O3 Medya birlikte imza atıyor.

Sefirin Kızı 42. yeni bölüm fotoğrafları - 8

Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Ferit Aktuğ, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Esra Kızıldoğan ve Cemre Öktem de oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege’de yapılıyor.

Sefirin Kızı 42. yeni bölüm fotoğrafları - 9

Yönetmenliğini  Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.

Sefirin Kızı 42. yeni bölüm fotoğrafları - 10
SEFİRİN KIZI 42. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)

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