Sefirin Kızı 43. yeni bölüm fotoğrafları

Star'ın sevilen dizisi Sefirin Kızı, 8 Mart Pazartesi günü 43. bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümde Mavi ve Melek birlikte zaman geçirirken resme Sancar’ın da dahil olmasıyla Mavi’nin geçmişindeki sırları da yavaş yavaş ortaya çıkar. İşte Sefirin Kızı 43. bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 05.03.2021 - 16:45

Sefirin Kızı 43. yeni bölüm fotoğrafları - 1
Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi, ‘Sefirin Kızı’ her pazartesi izleyici ile buluşuyor.
Sefirin Kızı 43. yeni bölüm fotoğrafları - 2
Dizinin 43. bölümü, 8 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de ekrana gelecek.
Sefirin Kızı 43. yeni bölüm fotoğrafları - 3

YENİ BÖLÜMÜN KONUSU

Mavi’nin Melek’i kaçırmasıyla aralarında bambaşka bir bağ kurulmaya başlar. Diğer tarafta Melek’in ortada olmaması Sancar ve Güven’i büyük bir paniğe sürüklerken aralarındaki gerilimi de tırmandırır.

Dudu arka arkaya sıraladığı yalanlarla Yahya’nın gözünde kendini aklamaya çalışır ancak aralarında oluşan güvensizlik Yahya’yı derinden sarmıştır. Halise’nin beklenmedik müdahalesi ise hem Dudu’yu hem de Yahya’yı çok şaşırtacaktır.

Sefirin Kızı 43. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Sancar, kızının velayeti için var gücüyle savaşmaya devam ederken çok önemli bir tanık ile irtibata geçilir. Güven, radarından kaçmayan bu bilgi sayesinde Sancar’ın bütün umutlarını boşa çıkarmak için kolları sıvar.

Elvan, kalbinde kopan fırtınalarla başa çıkmaya çalışırken Gülsiye’yi de sırrına ortak eder. Dükkana gelen sürpriz misafire şaşıran Elvan, Bora ile olan ilişkisinde de radikal bir adım atar.

 

Sefirin Kızı 43. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Mavi ve Melek birlikte zaman geçirirken resme Sancar’ın da dahil olmasıyla Mavi’nin geçmişindeki sırları da yavaş yavaş ortaya çıkar. Sancar ve Mavi’nin asıl yolculuğu kalplerinin sesini dinlemeleriyle başlarken Sancar vermesi gereken çok büyük bir sınavla karşılaşacaktır.

Sefirin Kızı 43. yeni bölüm fotoğrafları - 6

Dizide Engin Akyürek ‘Sancar Efe’ karakterini canlandırırken, Tuba Büyüküstün ise ‘Mavi’ karakterini canlandırıyor.

Sefirin Kızı 43. yeni bölüm fotoğrafları - 7

Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Ferit Aktuğ, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem ve Şafak Başkaya’nın da oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege’de yapılıyor.

Sefirin Kızı 43. yeni bölüm fotoğrafları - 8

Yönetmenliğini  Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.

Sefirin Kızı 43. yeni bölüm fotoğrafları - 9

Sefirin Kızı’nın yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza atıyor.

Sefirin Kızı 43. yeni bölüm fotoğrafları - 10
Sefirin Kızı 43. yeni bölüm fotoğrafları - 11

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