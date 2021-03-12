Sefirin Kızı 44. bölüm fotoğrafları: Kontrol edilmesi imkansız bir oyun

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi, ‘Sefirin Kızı’ her pazartesi izleyici ile buluşuyor. Dizinin 44. yeni bölümünden kareler yayınlandı. İşte yaşanacaklar ve yeni bölüm fotoğrafları...

12.03.2021 - 17:12

Sefirin Kızı 44. bölüm fotoğrafları: Kontrol edilmesi imkansız bir oyun - 1

Sefirin Kızı’nın yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza atıyor. Dizide; Engin Akyürek ‘Sancar Efe’ karakterini canlandırırken, Tuba Büyüküstün ise ‘Mavi’ karakterini canlandırıyor.

 

SEFİRİN KIZI 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sefirin Kızı 44. bölüm fotoğrafları: Kontrol edilmesi imkansız bir oyun - 2

Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Ferit Aktuğ, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem ve Şafak Başkaya’nın da oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege’de yapılıyor.

 

Sefirin Kızı 44. bölüm fotoğrafları: Kontrol edilmesi imkansız bir oyun - 3

Yönetmenliğini  Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.

Sefirin Kızı 44. bölüm fotoğrafları: Kontrol edilmesi imkansız bir oyun - 4

44. BÖLÜM KONUSU

Mavi, Sancar’la olan evliliğinin keyfini süremeden eski eşi Sedat üzerine kabus gibi çöker. Geçmişin yaralarından kurtulmaya çalıştıkça daha beter içine çekilen Mavi, bir yandan Sancar’a duyduğu güveni de sorgulamaya başlar.

Sefirin Kızı 44. bölüm fotoğrafları: Kontrol edilmesi imkansız bir oyun - 5

Sancar kendini dönüp dönüp aynı soruların ve şüphelerin içinde çırpınırken bulur. Bir yandan Mavi’yi korumaya çalışan yüreği bu yangından sağ kurtulabilecek kadar güçlü olsa da aklıyla mücadelesi devam eder.

Sefirin Kızı 44. bölüm fotoğrafları: Kontrol edilmesi imkansız bir oyun - 6

Yahya ve Dudu’nun düğün hazırlıkları son sürat devam ederken Yahya kafasındaki soru işaretlerinin peşine düşer. 

Sefirin Kızı 44. bölüm fotoğrafları: Kontrol edilmesi imkansız bir oyun - 7

Diğer tarafta Elvan, anası bildiği Halise ile hiç beklemediği bir konuşma yapar. Yapayalnız olduğunu hissettiği anda ona elini uzatan Bora’nın elini tutma konusunda ise kararsızdır.

 

Sefirin Kızı 44. bölüm fotoğrafları: Kontrol edilmesi imkansız bir oyun - 8

Güven, Melek’i almak için Sancar’dan yediği son golün üzerine kendine yeni oyun arkadaşları bulur. Bu kez çok daha tehlikeli ve kontrol edilmesi imkansız bir oyunun içine girmektedir.

Sefirin Kızı 44. bölüm fotoğrafları: Kontrol edilmesi imkansız bir oyun - 9
Yahya ve Dudu için büyük gün gelip çattığında herkesi birbirinden ilginç sürprizler beklemektedir. Efeoğlu ailesi için unutulmaz bir düğün günü olacaktır.

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