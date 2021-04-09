Sefirin Kızı 48. yeni bölüm fotoğrafları

Star'ın sevilen dizisi Sefirin Kızı 48. bölümüyle 12 Nisan Pazartesi ekrana gelecek. Yeni bölümde Mavi ona karşı hazırlanan tuzaktan habersiz kendi kararsızlık cehenneminde yanmaktadır. İşte Sefirin Kızı yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 09.04.2021 - 16:59

Sefirin Kızı 48. yeni bölüm fotoğrafları - 1
Star'ın sevilen dizisi Sefirin Kızı 48. bölümüyle 12 Nisan Pazartesi saat 20.00'de ekrana gelecek.
Sefirin Kızı 48. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Hamile olduğunu öğrenen Mavi kendini büyük bir ikilemin içinde bulur. Geçmiş acıları ve korkuları onun geleceğe ve yeni bir bebeğe tutunmasına izin vermez. Diğer yandan düğün sonrası Halise yüzünden konakta kopan fırtına, Sancar’ın atacağı adımla konağın bütün düzeninin değişmesine neden olacaktır.

Sefirin Kızı 48. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Sedat ve Güven kurdukları yeni planlarını işletirken hiçbir açık kalmaması için çalışırlar. Mavi ona karşı hazırlanan bu tuzaktan habersiz kendi kararsızlık cehenneminde yanmaktadır. Bu konuda Sancar’la yüzleşmenin hiç de kolay olmayacağının farkındadır ama asıl Melek karşısında kendini çaresiz hissedecektir. Sancar ise sevdiklerini korumak için mücadele ederken, önce marinayla ilgili öğrendiği gerçeklerle sonra da annesinden alacağı bir haberle adeta yıkılır.

Sefirin Kızı 48. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Elvan, Bora konusunda üst üste hayal kırıklıkları yaşarken tanışacağı bir kadın kendini sorgulamasına ve bakış açısını değiştirmesine neden olur. Yahya ise Elvan için çabalamaya devam eder ve ondan beklenmeyecek girişimlerde bulunur. Ansızın gelen acı bir haberle ikisinin de dünyası değişmek üzeredir.

Sefirin Kızı 48. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Halise çabalarının sonuç vermediğini görerek soluğu Sedat ve Güven’in yanında alır. Mavi ise Sancar ve Melek’le olan ilişkisini temelinden etkileyecek bir karar vererek kendini kliniğin kapısı önünde bulacaktır.

Sefirin Kızı 48. yeni bölüm fotoğrafları - 6

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi, Sefirin Kızı her pazartesi izleyici ile buluşuyor. Sefirin Kızı’nın yapımına NGM ve O3 Medya birlikte imza atıyor.

Sefirin Kızı 48. yeni bölüm fotoğrafları - 7

Dizide Engin Akyürek ‘Sancar Efe’ karakterini canlandırırken, Tuba Büyüküstün ise ‘Mavi’ karakterini canlandırıyor.

Sefirin Kızı 48. yeni bölüm fotoğrafları - 8

Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Ferit Aktuğ, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem ve Şafak Başkaya’nın da oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege’de yapılıyor.

Sefirin Kızı 48. yeni bölüm fotoğrafları - 9

Yönetmenliğini  Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.

Sefirin Kızı 48. yeni bölüm fotoğrafları - 10
SEFİRİN KIZI 48. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)

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