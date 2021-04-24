Sefirin Kızı 50. bölüm fotoğrafları: Sırlar ortaya çıkacak mı?

50. BÖLÜM KONUSU

Ailesini savunmak için sıktığı kurşunla kendini cezaevinde bulan Sancar, Mavi’nin Melek’i de alıp ortadan kaybolmasıyla içerde hayatının en zor zamanlarını geçirmektedir. Dışarıda ise hayat herkes için durmuş ve bir taraftan Efeoğlu ailesi bir taraftan da Güven, Mavi ve Melek’i bulabilmek için bütün güçlerini seferber etmişlerdir.