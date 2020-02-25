Sefirin Kızı dizisinde Nare'den annelik dersi

HERKESİ DUYGULANDIRAN SAHNE

Bodrum’un eşsiz doğası içerisinde çekimleri devam eden Sefirin Kızı, birbirinden özel sahnelerle seyircisine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Dizinin bu hafta yayınlanan 10’uncu bölümünde hem heyecan zirve yaptı hem de duygu dolu anlar yaşandı. Nare’yi kendisinden şikayetçi olmaması için ikna etmeye çalışan Halise Efeoğlu, hiç beklemediği bir cevapla şoke oldu. Kendisine, "Sen de anasın ben de. Şikayetini geri çek" diyen Halise Efeoğlu’na cevap veren Nare, “Bir anne, başka bir annenin evladına da, başka bir evladın annesine de saldırmaz!” dedi. Bu sahnenin yayınlanmasıyla sosyal medyada herkes paylaşımlarda bulunarak Nare’yi destekledi.