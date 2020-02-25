Sefirin Kızı dizisinde Nare'den annelik dersi

ntv.com.tr 25.02.2020 - 13:34
Yapımına O3 Medya ve NGM’’nin birlikte imza attığı Star Tv’nin beğeniyle izlenen dizisi Sefirin Kızı’nın, bu hafta yayınlanan 10’uncu bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Nare’nin (Neslihan Atagül Doğulu) mahkeme salonunda, kendisini darp eden saldırganlarla yüzleşmesi ve onları azmettiren kişinin çocuğunun babaannesi Halise Efeoğlu (Gonca Cilasun) olduğunu söylemesi herkesi şaşkına çevirdi.
HERKESİ DUYGULANDIRAN SAHNE
Bodrum’un eşsiz doğası içerisinde çekimleri devam eden Sefirin Kızı, birbirinden özel sahnelerle seyircisine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Dizinin bu hafta yayınlanan 10’uncu bölümünde hem heyecan zirve yaptı hem de duygu dolu anlar yaşandı. Nare’yi kendisinden şikayetçi olmaması için ikna etmeye çalışan Halise Efeoğlu, hiç beklemediği bir cevapla şoke oldu. Kendisine, "Sen de anasın ben de. Şikayetini geri çek" diyen Halise Efeoğlu’na cevap veren Nare, “Bir anne, başka bir annenin evladına da, başka bir evladın annesine de saldırmaz!” dedi. Bu sahnenin yayınlanmasıyla sosyal medyada herkes paylaşımlarda bulunarak Nare’yi destekledi.
NARE’Yİ YANLIZ BIRAKMADILAR
Kendisini darp eden saldırganlarla mahkemede yüzleşen Nare, saldırganları azmettiren kişinin, kızının babaannesi Halise Efeoğlu olduğunu söyledi. Nare’nin şahit olarak gösterdiği Gediz Işıklı ve Elvan Efeoğlu da Halise Efeoğlu’nun suçlu olduğunu söylediği sahnede ise herkes ekran başına kilitlendi ve sosyal medyadan ‘Kıyamıyorum’ başlığıyla binlerce yorum yazıldı.
GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
Neslihan Atagül Doğulu'nun Nare’yi, Engin Akyürek'in ise yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu’nu canlandırdığı Sefirin Kızı dizisinin oyuncu kadrosunda, Uraz Kaygılaroğlu (Gediz), Doğukan Polat (Yahya), Hivda Zizan Alp (Elvan), Özlem Çakar Yalçınkaya (Refika), Erhan Alpay (Akın), Erdal Küçükkömürcü (Güven), Gonca Cilasun (Halise), Tülin Yazkan (Menekşe), Esra Kızıldoğan (Müge), Cemre Öktem (Zehra), Edip Tepeli (Kavruk Ömer), Beren Gençalp (Melek) gibi isimler yer alıyor.
Sefirin Kızı, her pazartesi saat 20.00’de Star’da ekrana geliyor.