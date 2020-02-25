Sefirin Kızı dün akşam en çok izlenen dizi oldu

ntv.com.tr 25.02.2020 - 11:15
Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı, dün akşam yayınlanan 10’ncu bölümüyle 20+ABC1’de 9,26 izlenme oranı, 18,66 izlenme payı ile AB izleyici kitlesinde 8,08 izlenme oranı ve 18,31 izlenme payı ile en çok izlenen dizi oldu.
Sefirin Kızı, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasındaydı. Dizi hesaplarından paylaşılan #Kıyamıyorum etiketiyle sosyal medyada binlerce yorum paylaşıldı. Dizinin nabzını saniye saniye tutan seyirci, yaptığı yorumlarla da duygularını ifade etti.
Sefirin Kızı'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde neler yaşandı?
Sancar gerçekleri tek başına bulacağı bir yola girer. Oyunun körebesi olmaktan sıkılmıştır. Gözlerindeki bağı atacaktır. Göreceklerine hazır değildir ama bu yoldan dönüşü de yoktur.
Nare ise yıllar önce gerçekleri yüzüne bağırdığı Sancar’ı, şimdi aynı gerçeklerden korumaya çalışmaktadır. Babası Güven, Akın’ın yerini söylemek için büyük bir para karşılığı Sancar’la anlaşmak üzeredir. Nare’nin tek çaresi, babasının Akın için düzenlediği bu müzayedeye Gediz’in de katılmasını sağlamaktır. Gediz ise kartları yeniden dağıtır ve müzayedeye yeni bir soluk getirir.
Komplekslerinin altında ezilen Yahya’nın Halisefe’yi kurtarmak için attığı adımlar en çok Sancar’ı köşeye sıkıştırır. Sancar’ın, annesiyle Sefirin Kızı arasında bir seçim yapması lazımdır. Bu seçimi onun için Elvan yapacaktır.
Sefirin Kızı, her pazartesi saat 20.00’de Star’da ekrana geliyor.