Sefirin Kızı dün akşam en çok izlenen dizi oldu

Nare ise yıllar önce gerçekleri yüzüne bağırdığı Sancar’ı, şimdi aynı gerçeklerden korumaya çalışmaktadır. Babası Güven, Akın’ın yerini söylemek için büyük bir para karşılığı Sancar’la anlaşmak üzeredir. Nare’nin tek çaresi, babasının Akın için düzenlediği bu müzayedeye Gediz’in de katılmasını sağlamaktır. Gediz ise kartları yeniden dağıtır ve müzayedeye yeni bir soluk getirir.