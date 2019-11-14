Sefirin Kızı Montenegro'da

Star TV'nin iddialı projelerinden Sefirin Kızı’nın çekimleri Balkanlar’ın yeni gözdesi Montenegro’da devam ediyor.
Sonbahar yağmurlarına denk gelen çekimler, turistlerin akınına uğrayan Kotor, Budva, Petrovic ve Cetinje’nin ünlü meydan ve sokaklarında gerçekleştirildi.
Yağan yağmur ve serin havaya rağmen dizinin başrol oyuncuları; Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu sıcak tavırları ile göz doldururken ikiliye ilgi ise büyüktü.
Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı Sefirin Kızı güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı yakında Star TV'de..