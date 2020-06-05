Sefirin Kızı özel bölümüyle pazartesi Star’da

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı, Star TV’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı, çok özel bir bölümle ekrana geliyor. Akıllarda kalan ve en beğenilen sahnelerden oluşan bu çok özel bölüm, herkesi ekran başına kilitleyecek.

05.06.2020 - 12:44

Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı;  Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu’na, Neslihan Atagül Doğulu'nun ise Nare’ye hayat verdiği Sefirin Kızı, özel bölümüyle izleyiciyle buluşuyor... 

Sefirin Kızı özel bölüm fragmanı (Tıkla izle)

Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan ve Cemre Öktem’in de oyuncu kadrosunda yer aldığı,  Ege’de çekilen dizi pazartasi günü Star ekranlarında yayınlanacak.

İşte yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı, senaryosunu A. Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme aldığı dizinin özel bölümünde yaşanacaklar...
Özel Bölüm Konusu

Nare, Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşamıştı. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başaran Nare, ettiği yeminle de herkesi farklı bir duygunun içerisine sokmuştu.
Onların sevdası, gerçekten imkansızdır. Akıllarda kalan ve unutulmayan sahnelerden hazırlanan bu çok özel bölüm, seyirciyi ekran başına kilitleyecek.
Sefirin Kızı özel bölüm fotoğrafları...

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