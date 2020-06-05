Sefirin Kızı özel bölümüyle pazartesi Star’da

05.06.2020 - 12:44
Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı; Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu’na, Neslihan Atagül Doğulu'nun ise Nare’ye hayat verdiği Sefirin Kızı, özel bölümüyle izleyiciyle buluşuyor...
Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan ve Cemre Öktem’in de oyuncu kadrosunda yer aldığı, Ege’de çekilen dizi pazartasi günü Star ekranlarında yayınlanacak.