Sefirin Kızı özel bölümüyle pazartesi Star’da

Özel Bölüm Konusu



Nare, Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşamıştı. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başaran Nare, ettiği yeminle de herkesi farklı bir duygunun içerisine sokmuştu.