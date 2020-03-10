Sefirin Kızı yine en çok izlenen dizi

ntv.com.tr 10.03.2020 - 10:32
Sefirin Kızı, dün akşam yayınlanan 12’nci bölümüyle; 20+ABC1’de 8,81 izlenme oranı, 18,67 izlenme payı ve TOTAL’de 8,49 izlenme oranı, 18,76 izlenme payı ile birinci oldu.
Dizi, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasındaydı. Dizi hesaplarından paylaşılan ‘#Nare’ etiketiyle sosyal medyada binlerce yorum paylaşıldı. Dizinin nabzını saniye saniye tutan seyirci, yaptığı yorumlarla da duygularını ifade etti.
Sancar ve Akın, birbirlerine doğru yürüdükleri bir yola girerler. Nare ve Gediz ise, bu yolda onları karşılaştırmamak için canhıraş bir mücadeleye girişirler.
İnsanların zaaflarını kullanmakta bir sınırı olmayan Akın, topal biriymiş gibi davranarak Zehra’yı adım adım tuzağına çeker. Zehra’nın kader ortağını bulma heyecanı, en çok Kavruk’un canını yakar.
Akın Zehra’ya tuzak kurarken, bir tuzak da ona kurulmaktadır. Güven ve Kerem, Akın’ı kirli bir açık artırmaya koyarlar. Eğer açık artırmayı Nare ve Gediz kazanırsa Akın’ın sonu hapis, Sancar kazanırsa mezar olacaktır.
Nare, asla affetmeyeceği bir adam uçurumun kıyısında yürürken aşağı bakmasın diye kendini parçalarken bir sinir krizi geçirir. Ama bu kriz, Sancar’ı uçuruma daha da yaklaştırır.
Sonuna giden o ince ve uzun yolda, Sancar’ın bir ayağı kıyıda, bir ayağı boşluktadır ve Nare Sancar’ın inandığını, tek bir kelimeyle anlayacaktır.
Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı Sefirin Kızı’nda; Engin Akyürek; ‘Sancar Efe’ karakterine, Neslihan Atagül Doğulu ise ‘Sefirin Kızı Nare’ karakterine hayat veriyor.
Sefirin Kızı, her pazartesi saat 20.00’de Star’da ekrana geliyor.