Sefirin Kızı yine en çok izlenen dizi

Sancar ve Akın, birbirlerine doğru yürüdükleri bir yola girerler. Nare ve Gediz ise, bu yolda onları karşılaştırmamak için canhıraş bir mücadeleye girişirler.

İnsanların zaaflarını kullanmakta bir sınırı olmayan Akın, topal biriymiş gibi davranarak Zehra’yı adım adım tuzağına çeker. Zehra’nın kader ortağını bulma heyecanı, en çok Kavruk’un canını yakar.