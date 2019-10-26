Sefirin Kızı'ndan ilk set kareleri (Ege'de tutku dolu bir aşk)
Star TV'nin yeni sezondaki iddialı projelerinden Sefirin Kızı dizisinin çekimleri Bodrum Muğla’da başladı.
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1Güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı'da ilk kez birlikte rol alan başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun setten kareleri görücüye çıktı.
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2Ege’nin büyüleyici atmosferinde başlayan çekimlerin renkli anları objektiflere yansıdı.
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3Başrol oyuncuları ve yönetmenin setten paylaşılan ilk gün fotoğrafları beğeni topladı.
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4Yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu (Engin Akyürek) ile Sefirin Kızı Nare’nin (Neslihan Atagül Doğulu) geçmişte yaşadıkları destansı aşklarına dair sahnelerle çekimlere başlandı.
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5Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.
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Sefirin Kızı yakında Star TV'de.