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Sefirin Kızı'ndan ilk set kareleri (Ege'de tutku dolu bir aşk)

Star TV'nin yeni sezondaki iddialı projelerinden Sefirin Kızı dizisinin çekimleri Bodrum Muğla’da başladı.

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    Sefirin Kızı, Yeni dizi Sefirin Kızı, Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Star TV
    Güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı'da ilk kez birlikte rol alan başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun setten kareleri görücüye çıktı.
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    Sefirin Kızı, Yeni dizi Sefirin Kızı, Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Star TV
    Ege’nin büyüleyici atmosferinde başlayan çekimlerin renkli anları objektiflere yansıdı.

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    Sefirin Kızı, Yeni dizi Sefirin Kızı, Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Star TV
    Başrol oyuncuları ve yönetmenin setten paylaşılan ilk gün fotoğrafları beğeni topladı.
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    Sefirin Kızı, Yeni dizi Sefirin Kızı, Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Star TV
    Yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu (Engin Akyürek) ile Sefirin Kızı Nare’nin (Neslihan Atagül Doğulu) geçmişte yaşadıkları destansı aşklarına dair sahnelerle çekimlere başlandı.

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    Sefirin Kızı, Yeni dizi Sefirin Kızı, Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Star TV
    Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.
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    Sefirin Kızı, Yeni dizi Sefirin Kızı, Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Star TV

    Sefirin Kızı yakında Star TV'de.

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