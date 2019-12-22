Sefirin Kızı'nın çocuk yıldızı Beren Gençalp hakkında merak edilenler 

Kaç yaşındasın?
- 8 yaşındayım.
Hangi okula gidiyorsun, okulu seviyor musun?
- Milas Cumhuriyet ilköğretim Okulu 2. Sınıf öğrencisiyim. Okulumu, öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum.
En sevdiğin, yakın arkadaşınların kim?
- Bütün arkadaşlarımı seviyorum ama İnci, Süheyda ve Hayrunnisa ile daha çok anlaşıyorum.
Arkadaşlarından oyunculuk yapmanla ilgili nasıl tepkiler aldın, seni beğenmişler mi?
- Dizimizin yayınlandığı ilk günün ertesi sabahı sınıftaki arkadaşlarım beni alkışlarla karşıladılar ve çok beğendiklerini, hatta bazı arkadaşlarım beni izlerken ağladıklarını söylediler. Oyunculuğumu beğenmeleri beni çok mutlu etti.
En sevdiğin yemek hangisi?
- En sevdiğim yemek makarna, tavuk, balık, köfte ve patates.
En sevdiğin renk?
- Doğada bulunan tüm renkleri seviyorum.Hepsinin ayrı ayrı güzelliği olduğunu düşünüyorum.
En sevdiğin çizgi film karakteri hangisi?
- Çizgi film karakterlerinden Kral Şakir,Tom ve jerry, Scooby Doo’yu seviyorum.
Oyunculuk yapmayı seviyor musun?
- Oyunculuğu severek yapıyorum ve severek yaptığım şeylerin başında geliyor.
Oyunculuk yaparken zorlanıyor musun?
- Severek ve isteyerek yaptığım için hiç zorlanmıyorum.
Oyuncu olmak hayalin miydi yoksa başka meslek hayalin var mıydı?
- Oyuncu olmak hayalimdi ve birgün bu hayalimin gerçekleşeceğine inanıyordum.Bir de ben hayvanları çok seviyorum. Veteriner Hekim olmayı da istiyorum.
Melek karakterine nasıl çalışıyorsun?
- Ben Melek karakterini çok severek oynuyorum. Hatta bazı hallerını de kendime benzetiyorum. Oda benim gibi büyümüşde küçülmüş gibi bi kız çocuğu, bu yüzden bu karaktere çalışmak beni zorlamıyor.Ayrıca oyuncu koçumunda beni çalıştırması ve desteğiyle Melek karakterine çalışırken keyif alıyorum.
Anneni oynayan Neslihan Atagül ile sette nasılsınız? Birlikte çok sahneniz var, eğleniyor musunuz?
- Neslihan Abla’yı çok seviyorum. İlk tanıştığımız gün içine benım için yazdığı yazısyla bir kitap hediye etmişti. Bu beni çok mutlu etti. Kitabımı ömrüm boyunca saklayacağım. Sette de çok eğlenceli vakitler geçiriyoruz.Bana oyunculuk hakkında çok desteği oluyor. Şu kısacık zamanda bile çok şeyler öğretti.İlerde onun kadar başarılı bir oyuncu olmak İstiyorum. Sahnemiz bittikten sonra kendi bulduğumuz bir hareketimiz var, onu yapıp birbirimize gülümsüyoruz.
Sette seni en çok kim güldürüyor?
- Oyuncu koçum olan Nadide Öğretmenim ve Çağatay abim beni sette çok güldürüyor. Bir de saçımı yapan Kuaför Ramazan abim.
Sefirin Kızın da Melek karakterini oynarken neler hissediyorsun?
Melek karakterini oynamak bana çok güzel hisler veriyor, kendimi çok iyi hissediyorum ve oyunculuk anlamında da bana çok güzel şeyler kattığını düşünüyorum.