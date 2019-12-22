Sefirin Kızı'nın çocuk yıldızı Beren Gençalp hakkında merak edilenler 

Oyuncu olmak hayalin miydi yoksa başka meslek hayalin var mıydı?

- Oyuncu olmak hayalimdi ve birgün bu hayalimin gerçekleşeceğine inanıyordum.Bir de ben hayvanları çok seviyorum. Veteriner Hekim olmayı da istiyorum.

Melek karakterine nasıl çalışıyorsun?

- Ben Melek karakterini çok severek oynuyorum. Hatta bazı hallerını de kendime benzetiyorum. Oda benim gibi büyümüşde küçülmüş gibi bi kız çocuğu, bu yüzden bu karaktere çalışmak beni zorlamıyor.Ayrıca oyuncu koçumunda beni çalıştırması ve desteğiyle Melek karakterine çalışırken keyif alıyorum.

Anneni oynayan Neslihan Atagül ile sette nasılsınız? Birlikte çok sahneniz var, eğleniyor musunuz?

- Neslihan Abla’yı çok seviyorum. İlk tanıştığımız gün içine benım için yazdığı yazısyla bir kitap hediye etmişti. Bu beni çok mutlu etti. Kitabımı ömrüm boyunca saklayacağım. Sette de çok eğlenceli vakitler geçiriyoruz.Bana oyunculuk hakkında çok desteği oluyor. Şu kısacık zamanda bile çok şeyler öğretti.İlerde onun kadar başarılı bir oyuncu olmak İstiyorum. Sahnemiz bittikten sonra kendi bulduğumuz bir hareketimiz var, onu yapıp birbirimize gülümsüyoruz.





