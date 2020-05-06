Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'den karantina pozları

Sosyal medyayı sık kullanan ve Instagram'da 9.2 milyon takipçisi bulunan Atagül, evlerinin bahçesinden yeni fotoğraflar paylaştı.

27 yaşındaki yıldız oyuncu, paylaştığı karelerde köpeğine de yer verdi.

Geçtiğimiz yaz aylarında karavan tatilleriyle gündeme gelen Atagül ile Doğulu çiftinin geçtiğimiz günlerde çektikleri video da gündem olmuştu.

Barış Manço'nun Bal Böceği şarkısına eşlik eden çifttin birbirine bakışları ve Doğulu'nun "Derdiyle divane olanlara, bal böceklerine gelsin" yorumu ikilinin hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.