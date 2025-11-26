Şehir hayatını terk ettiler: Ünlü isimlerin köy hayatı

Rock müziğin tanınmış isimlerinden Özlem Tekin, yıllar önce müziği bıraktı ve Muğla Milas'ta bir köye yerleşti. "Hep Yek", "Dağları Deldim", "Sen Anla", "Kargalar" gibi şarkılarıyla tanınan Tekin, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.