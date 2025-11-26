Şehir hayatını terk ettiler: Ünlü isimlerin köy hayatı
26.11.2025 11:16
NTV - Haber Merkezi
Nurgül Yeşilçay, bir süre önce İzmir'e yerleşti. Vaktinin tamamını bahçe işleriyle geçiren Yeşilçay'ın paylaşımları, şehri terk eden ünlü isimleri akıllara getirdi.
Setlerden uzak geçirdiği süreci fırsata çeviren Nurgül Yeşilçay, İstanbul'u terk etti ve İzmir'e yerleşti. Zaman zaman yeni evinden paylaşım yapan ünlü isim, köy hayatına adapte oldu.
Nurgül Yeşilçay'ın traktör sürdüğü, elektrikli testereyle çalıştığı ve zeytin hasadına katıldığı anları "Çalışıyoz gari" notuyla paylaşması; akıllara şehir hayatından uzak yaşayan ünlü isimleri getirdi. İşte İstanbul'u terk eden isimler...
KORAY AVCI
"Aşk Sana Benzer", "Gittin Gideli" ve "Yanımda Sen Olmayınca" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Koray Avcı da İstanbul'u terk etti.
Bir süredir Göcek'te yaşamını sürdüren ünlü şarkıcı, zaman zaman pazarda bir tezgah açarak karpuz sattığını dile getirdi.
BURAK HAKKI
İstanbul'un stresli yaşamından kaçarak Saros Körfezi'ne yerleşen Burak Hakkı da ceviz bahçeleri içinde bulunan köy evinde yaşıyor.
HAYKO CEPKİN
Rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin de yaklaşık 15 yıldır Kuşadası'nda köy hayatı yaşıyor.
YILMAZ ERDOĞAN
Şimdilerde Organize İşler: Karun Hazinesi adlı diziyle gündemde olan Yılmaz Erdoğan da bir süredir Köyceğiz'deki çiftliğinde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
ENGİN KOÇ
Yıllarca podyumda boy gösteren ve birçok filmde rol alan Engin Koç, baba ocağı Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'e ev yaptırdı.
Eski manken, bu kararının sebebini "İstanbul'da artık yaşamak istemiyorum. Çok insan kabalığı, enerjisi çok. İnsanlar artık sakin, kafa dinleyecekleri bir yer arıyor. Burada insan rahatlıyor, mevsimi görüyor" sözleriyle açıkladı.
ÖZLEM TEKİN
Rock müziğin tanınmış isimlerinden Özlem Tekin, yıllar önce müziği bıraktı ve Muğla Milas'ta bir köye yerleşti. "Hep Yek", "Dağları Deldim", "Sen Anla", "Kargalar" gibi şarkılarıyla tanınan Tekin, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.