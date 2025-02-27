ŞEKER HASTASI ORUÇ TUTABİLİR Mİ? Diyanet'e göre şeker hastası oruç tutabilir mi?

ŞEKER HASTASI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Diyabet, pankreasın ürettiği insülinin yetersizliği veya vücudun insüline olan direnci nedeniyle kan şekerinin düzenlenmesinde sorun yaşayan kişilerde görülür. Doktorlar, kontrolsüz diyabeti bulunan ya da insüline bağımlı olan hastalarda oruç tutmayı genellikle riskli görür. Buna karşılık, diyabeti iyi kontrol edilen ve düşük risk gruplarında yer alan bazı tip 2 diyabet hastalarının oruç tutmasında sakınca olmadığı ifade edilir. Kan şekeri dengesi, kullanılan ilaçlar ve hastanın genel sağlık durumu mutlaka doktor tarafından değerlendirilmelidir. Dinen de sağlık riski taşıyan kişilerin oruç tutmaması mazur görülür. Şeker hastalığı varlığında oruç konusundaki karar, mutlaka tıbbi kontrolden sonra verilmelidir.





TİP 1 ŞEKER HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

TİP 2 ŞEKER HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

GİZLİ ŞEKER HASTASI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Tip 1 diyabet, pankreasın yeterli insülin üretemediği ve hastanın ömür boyu dışarıdan insülin almak zorunda olduğu bir durumdur. Bu grupta yer alan kişilerde uzun süreli açlık, kan şekerinde çok hızlı düşüşlere ya da yükselişlere yol açabilir. İnsülin dozu ayarlansa bile, hipoglisemik veya hiperglisemik koma riski yüksektir. Doktorlar, özellikle Tip 1 diyabetli bireylerin oruç tutmasını neredeyse hiçbir zaman tavsiye etmez. Çünkü vücudun sürekli insüline ihtiyaç duyması ve açlığın etkisiyle oluşabilecek riskler can güvenliği açısından büyük tehlike yaratır. Tıbben tavsiye edilmediğinden, bu kişilerin oruç tutmaması dinen de kabul edilebilir bir durum sayılır. Sağlık öncelikli olduğundan, oruç yerine farklı dini kolaylıklar uygulanabilir.Tip 2 diyabet, insülin direnci veya pankreasın kısmen insülin üretmesi şeklinde seyreden bir hastalıktır. Bu grupta yer alanların bazıları sadece diyet tedavisi görür veya düşük riskli haplar kullanır. Kan şekeri düzenli seyrediyorsa ve son üç aylık şeker ortalaması makul düzeylerdeyse, oruç tutma ihtimali değerlendirilebilir. Ancak insülin kullanan veya hipoglisemi riski yüksek ilaçlara başvuran kişilerde oruç, ciddi şeker dalgalanmalarına neden olabilir. Bu nedenle her Tip 2 diyabetli, Ramazan öncesinde doktoruyla görüşerek oruç tutmaya uygun olup olmadığını öğrenmelidir. Uygun görülürse ilaç saatleri ve dozları yeniden düzenlenerek, sık kan şekeri takibiyle oruç tutulabilir. Sağlık durumu ve risk faktörleri dikkate alınmalıdır.Gizli şeker veya prediyabet, kan şekeri düzeylerinin normalin biraz üstünde seyrettiği, ancak henüz tam diyabet tanısı konmadığı durumdur. Bu aşamada insülin ihtiyacı çoğunlukla yoktur ve kan şekeri düzeyleri genellikle diyet ve egzersizle kontrol altına alınabilir. Prediyabeti olanların oruç tutmasında genellikle büyük bir risk olmadığı belirtilir. Ancak ileride diyabete dönüşme olasılığı bulunduğundan, Ramazan boyunca da ölçülü beslenmek ve kan şekerini takip etmek önemlidir. Doktor onayı olmadan oruç tutmaya başlamak doğru olmaz. Çünkü bazı kişilerde prediyabet, bilinmeyen farklı sağlık sorunlarıyla birleşebilir. Kontrol altındaki gizli şekerde oruç tutmak çoğunlukla mümkündür, fakat hekimle görüşüp planlı hareket etmek önerilir.