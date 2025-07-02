Şekeri bırakınca ne olur? Bilinmeyen etkileri

5. CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Şeker, kolajen ve elastine zarar veren glikasyon sürecini hızlandırarak cilt yaşlanmasını tetikliyor. Bu durum kırışıklık ve sarkmalara neden oluyor. Ancak şekerden uzak durmak, ciltte pürüzsüzlük ve parlaklık sağlarken sivilce oluşumunu da azaltıyor.



