Şekeri bırakınca ne olur? Bilinmeyen etkileri
Son dönemde kendinizi sürekli bitkin ve yorgun mu hissediyorsunuz? Yoğun tempo ve uyku problemlerinin yanı sıra, beslenme alışkanlıklarınızda gizli bir neden olabilir: aşırı şeker tüketimi. Uzmanlar, şekeri azaltmanın sadece kilo vermeye değil, aynı zamanda beyin fonksiyonlarından bağırsak sağlığına, karaciğerden cilt görünümüne kadar birçok olumlu etkisi olduğunu belirtiyor.
1. BEYİNİ İYİLEŞTİRİR
Araştırmalar, aşırı şeker alımının hafıza ve odaklanma sorunlarına yol açtığını ortaya koyuyor. Son çalışmalara göre, yağ ve şeker açısından zengin beslenme şekli, özellikle hipokampüs bölgesinde hasar oluşturarak bilişsel gerilemeyi tetikliyor. Ancak bu durumun tersine çevrilebilir olduğuna dikkat çeken bilim insanları, birkaç hafta şekeri kısıtlamanın beyin sağlığını ve öğrenme yeteneğini önemli ölçüde iyileştirebileceğini söylüyor.