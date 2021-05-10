Şekerleme yaparak 1500 dolar kazanmak isteyenler aranıyor

Independent Türkçe'nin haberine göre, "şekerleme eleştirmenleri' aradığını bildiren eachnight, internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Farklı uzunluklarda yapılan şekerlemelerin farklı faydaları olduğunu biliyoruz. Ancak bunu test etmek istiyoruz ve yardımınıza ihtiyacımız var. Özel uykucularımızın 30 gün boyunca, dinç hissetmek için en iyi kısa uyku süresi ve şekerleme yapmanın yorgunluk, hafıza, motivasyon ve üretkenlik üzerindeki etkileri hakkındaki teorileri test etmemize yarayacak çeşitli deneylere katılması gerekecek."