Seks kaseti çıkan şarkıcı Nelly'den özür

Şarkıcı Nelly seks kasetinin Instagram hikayelerinde yayınlanmasının ardından özür diledi.

Haberler 10.02.2022 - 11:55

Seks kaseti çıkan şarkıcı Nelly'den özür - 1

Asıl adı Cornell Iral Haynes olan şarkıcı Nelly, "Genç kadından ve ailesinden içtenlikle özür dilerim, bu onlar için istenmeyen bir video" dedi.


Seks kaseti çıkan şarkıcı Nelly'den özür - 2

Nelly, "Bu, özel olan ve hiçbir zaman herkese açık hale getirilmemesi gereken eski bir videoydu" diye konuştu.


Seks kaseti çıkan şarkıcı Nelly'den özür - 3

Şarkıcının yer aldığı klip, silinmeden önce çok sayıda kullanıcı tarafından ele geçirilip kaydedildi.


Seks kaseti çıkan şarkıcı Nelly'den özür - 4

Gazeteci Marielle Songy, "Nelly videosundaki kadının videonun paylaşılmasına izin vermediğini hatırlatırım, bu yüzden videoyu paylaşmayın" diyerek tepki gösterdi.


Seks kaseti çıkan şarkıcı Nelly'den özür - 5

Nelly 2017 yılında Washington’da konser için gelen bir kadına tur otobüsünde tecavüz etmekten suçlu bulunup tutuklanmıştı.

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