Seks kaseti çıkan şarkıcı Nelly'den özür

Haberler 10.02.2022 - 11:55
Asıl adı Cornell Iral Haynes olan şarkıcı Nelly, "Genç kadından ve ailesinden içtenlikle özür dilerim, bu onlar için istenmeyen bir video" dedi.
Nelly, "Bu, özel olan ve hiçbir zaman herkese açık hale getirilmemesi gereken eski bir videoydu" diye konuştu.
Şarkıcının yer aldığı klip, silinmeden önce çok sayıda kullanıcı tarafından ele geçirilip kaydedildi.
Gazeteci Marielle Songy, "Nelly videosundaki kadının videonun paylaşılmasına izin vermediğini hatırlatırım, bu yüzden videoyu paylaşmayın" diyerek tepki gösterdi.
Nelly 2017 yılında Washington’da konser için gelen bir kadına tur otobüsünde tecavüz etmekten suçlu bulunup tutuklanmıştı.