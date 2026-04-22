Selahattin ve Lara Paşalı ayrılıyor mu? Ünlü çiftten açıklama geldi
22.04.2026 16:54
NTV - Haber Merkezi
Oyuncu Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı, birkaç haftadır ihanet iddialarıyla gündemden düşmüyor. Ayrılacakları öne sürülen ünlü çift, sessizliğini bozdu.
Son dönemde “Masumiyet Müzesi” dizisiyle adından söz ettiren Selahattin Paşalı, bir süredir ihanet iddialarıyla gündeme geliyor. Ünlü oyuncunun adının “Kıskanmak” dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile anılması, Lara Paşalı ile evliliğinde kriz iddialarını da beraberinde getirdi.
PAŞALI ÇİFTİ ARASINDA NELER OLUYOR?
2022 yılından bu yana evli olan ve Pera adında bir kızları olan ünlü çiftten Lara Paşalı'nın eşiyle olan düğün fotoğraflarını kaldırması ve yüzüğünü çıkarması, ayrılık söylentilerini daha da güçlendirdi.
Ünlü çiftle ilgili başka bir iddia ise Lara ve Selahattin Paşalı'nın yaşadıkları anlaşmalık nedeniyle çok daha önce ayrılık kararı aldığı ancak ikilinin çift terapisine giderek aralarındaki krizi aşmayı başardığı oldu.
"KENDİ İÇİMİZDE BAZI KONULARI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Tüm bunlarla ilgili açıklama yapmayan Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesapları üzerinden ortak bir açıklama yapan ünlü çift, şu ifadeleri kullandı:
“Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz.”
"KAMUOYUNA YANSIYAN DETAYLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettiklerini söyleyen Paşalı çifti, “Çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” dedi.