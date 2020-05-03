Selçuklu'nun mirası iftar sofralarını süslüyor: Furun kebabı

Konya'nın yöresel yemeklerinin başında gelen ve Selçuklu dönemi mutfağından miras kalan furun kebabı, ramazan ayında iftar sofralarını süslemeye devam ediyor.

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DHA 03.05.2020 - 10:49

Konya'nın yöresel yemeklerinin başında gelen ve Selçuklu dönemi mutfağından miras kalan furun kebabı, ramazan ayında iftar sofralarını süslüyor.

Konya mutfağının en özel yemeklerinden biri olan furun kebabı, Selçuklu Devleti mutfağının mirası olarak biliniyor.

Mevlana’nın eserlerinde de, kebap ve kelle kebabı şeklinde anlatılan furun kebabı, asırlardır Konya fırınlarında pişiriliyor.

Günümüzde fırın kebabı olarak bilinen kebap, ramazan ayında da iftar sofralarını süslemeye devam ediyor.

Kuzu etinin ön kol gerdan ve kaburgasından yapılan furun kebabı, etin kendi yağıyla meşe odunu ateşinde taş fırında yaklaşık 7 saat pişiriliyor.

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