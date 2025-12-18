Selena dizisinin Nazlı'sı evleniyor. Bir dönemin çocuk yıldızları şimdi ne yapıyor?

"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde canlandırdığı “Osman” rolüyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, daha sonra "Küçük Ağa", "İkizler Memo-Can" gibi birçok projede rol aldı. 20 yaşına gelen Emir Berke Zincidi'nin hangi projelerde rol alacağı merakla bekleniyor.