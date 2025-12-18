Selena dizisinin Nazlı'sı evleniyor. Bir dönemin çocuk yıldızları şimdi ne yapıyor?
Yıllar önce Selena dizisinde rol alan Dilara Kurtulmuş, evlilik teklifi aldı. Mutlu haber "Bir dönemin çocuk yıldızları şimdi ne yapıyor?" sorusunu akıllara getirdi.
2000'li yıllara damga vuran “Selena” dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş evleniyor. Lise sonrası oyunculuğa ara verdiğini söyleyen ve şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Dilara Kurtulmuş, evlilik teklifi aldı.
Bir süredir birlikte olduğu Umutcan Ekmez'den evlilik teklifi alan 27 yaşındaki Kurtulmuş, mutlu anlarını "Evet dedim" notuyla paylaştı.
Selena'da oynadığı dönem 8 yaşında olan Dilara Kurtulmuş'tan gelen mutlu haber akıllara bir dönemin çocuk yıldızlarını getirdi.
GİZEM GÜVEN
"Sihirli Annem" ve “Selena” gibi dizilerle çocuk yaşta yıldızı parlayan Gizem Güven ise son olarak 2015'te bir dizide oynadı. Yıllardır ekranlardan uzak olan Güven, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
CANSU DEMİRCİ
"Selena" dizisinde rol aldıktan sonra ortadan kaybolan Cansu Demirci, son olarak evliliği ile gündeme geldi. Sosyal medyadan uzak bir şekilde yaşamını sürdüren Demirci, oyunculuğu bıraktı.
ZEYNEP ÖZKAYA
2003-2012 yılları arasında yayınlanan fantastik türdeki çocuk dizisi "Sihirli Annem"de rol alan ve "Çilek" karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya da liseden sonra oyunculuğa veda etti. Özkaya şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
EMİR BERKE ZİNCİDİ
"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde canlandırdığı “Osman” rolüyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, daha sonra "Küçük Ağa", "İkizler Memo-Can" gibi birçok projede rol aldı. 20 yaşına gelen Emir Berke Zincidi'nin hangi projelerde rol alacağı merakla bekleniyor.
ŞEBNEM CECELİ
Türk televizyonuna damga vuran “Yaprak Dökümü” dizisinin “Ayşe”si Şebnem Ceceli, şimdilerde 23 yaşında. Oyunculuk kariyerine devam etmeyen Ceceli, hukuk eğitimi aldı.
OZAN UĞURLU
Bir döneme damga vuran “Yabancı Damat” dizisinin "Mustafa Can"ı Ozan Uğurlu da adeta bambaşka birine dönüştü. Yıllar içinde oyunculuğa ara veren Ozan Uğurlu, eğitimine öncelik verdi.
BUĞRA ÖZMÜLDÜR
"Sihirli Annem"de "Cem"i oynayan Buğra Özmüldür, kariyerine oyunculukla devam etmedi. Dizideki karakterinin üzerine yapıştığını söyleyen Özmüldür, son röportajlarından birinde İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin iş geliştirme direktörü olarak çalıştığını açıkladı.