Selena Gomez bipolar bozukluk ile gündemde

BİPOLAR BOZUKLUĞU NEDİR?

İki uçlu duygudurum bozukluğu olarak da adlandırılan bipolar bozukluk, kişinin sürekli düzensiz depresyona, çöküşlere kısaca ani duygu değişim durumları yaşamasıdır. Tüm dünyada 50 kişiden birinde vardır. Bir dönem kişide çökkünlük, mutsuzluk, uyku, iştah değişikliği, hatta intihar düşüncesi yaratan, bir dönem ise neşe, özgüvende abartılı artış, aşırı hareketlilik, çok para harcama gibi davranışlara neden olan bipolar bozukluk atakları baharda artıyor. Bipolar bozukluk hastası olduğu kabul edilen Ressam Vincent Van Gogh'un doğum günü olan 30 Mart, Dünya Bipolar Günü olarak çeşitli etkinliklere sahne oluyor. Peki kişinin sosyal ve özel ilişkilerini olumsuz etkileyen bipolar bozuklukta hangi belirtiler uyarıcı olmalı ve kimler risk altında?

Van Gogh'un hastalığı hangi belirtilerle sinyal veriyor? (Tıkla oku)