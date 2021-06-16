Selena Gomez: Güzellik standartları akıl sağlığımı bozdu

Bipolar hastalığının belirtileri nedir, tedavisi nasıldır? (Bipolar bozukluğu nedir?)

Manik depresif bozukluk, depresyon ve kaygı bozukluğu gibi strese bağlı birçok rahatsızlık en çok şikayet edilen psikolojik hastalıkların başında geliyor. Bipolar bozukluk belli bir düzeni olmayan ve sürekli tekrar eden depresif ya da manik seyirlerde ilerleyen ve kronik olarak tekrarlayan bir duygudurum bozukluğu olarak tanımlanır.