Selena Gomez: Güzellik standartları akıl sağlığımı bozdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, gerçekçi olmayan mükemmellik standartlarının akıl sağlığını bozduğunu itiraf etti. Kelebek hastalığı ve bipolar bozukluk ile mücadele eden Gomez, yaşadığı zorlukların kendisine ilham verdiğini söyledi.

16.06.2021 - 07:02

Selena Gomez: Güzellik standartları akıl sağlığımı bozdu - 1
Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Gomez, gerçekçi olmayan mükemmellik standartlarının akıl sağlığını bozduğunu ifade etti.

Selena Gomez: Güzellik standartları akıl sağlığımı bozdu - 2
Selena Gomez, bir yandan bipolar bozukluk ve kelebek hastalığıyla (lupus) boğuşurken, diğer yandan da üçüncü albümü Rare'in ismini taşıyan kendi güzellik markasını oluşturdu.

Selena Gomez: Güzellik standartları akıl sağlığımı bozdu - 3
Kozmetik markası bulunan sanatçının ürünlerinin internet sitesinde, "Selena Gomez'in yarattığı marka, gerçekçi olmayan mükemmellik standartlarına karşı duruyor" ifadeleri yer alıyor.

Selena Gomez: Güzellik standartları akıl sağlığımı bozdu - 4
"BASKIYI ORTADAN KALDIRMAK İSTEDİM"

Mirror'ın haberine göre; Ayrıca Gomez, esasen güzellik ve akıl sağlığına dair yapılan konuşmaların arasında "güçlü bir bağ" olduğunu keşfettiğini de aktardı.


Selena Gomez: Güzellik standartları akıl sağlığımı bozdu - 5
Selena Gomez, verdiği röportajda, "Toplum bize sürekli olarak yeterli olmadığımızı söylüyor, bu yüzden bu baskıyı ortadan kaldırmak ve tartışmayı değiştirmek için bir marka oluşturmak istedim. Bu markayla amacım gerçekçi olmayan güzellik standartlarını yıkmak. Kişisel deneyimlerimden bu imkânsız güzellik standartlarının zihinsel sağlığımı çok fazla etkilediğini gördüm ve aynı şekilde hisseden birçok kişi tanıyorum" ifadelerini kullandı.
Selena Gomez: Güzellik standartları akıl sağlığımı bozdu - 6
Ünlü şarkıcı, internetin de kişinin huzurunu ve akıl sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Gomez'e göre; sosyal medyaya belli dönemlerde ara vermek sağlıklı bir çözüm.
Selena Gomez: Güzellik standartları akıl sağlığımı bozdu - 7

Bipolar hastalığının belirtileri nedir, tedavisi nasıldır? (Bipolar bozukluğu nedir?)

Manik depresif bozukluk, depresyon ve kaygı bozukluğu gibi strese bağlı birçok rahatsızlık en çok şikayet edilen psikolojik hastalıkların başında geliyor. Bipolar bozukluk belli bir düzeni olmayan ve sürekli tekrar eden depresif ya da manik seyirlerde ilerleyen ve kronik olarak tekrarlayan bir duygudurum bozukluğu olarak tanımlanır.

Selena Gomez: Güzellik standartları akıl sağlığımı bozdu - 8

Kelebek hastalığı (lupus) neden olur, belirtileri nelerdir?

Kelebek hastalığı, otoimmün hastalıkların en tipik örnekleri arasında yer alıyor. Sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalığına yakalanan kişinin bağışıklık sistemi, kendi vücuduna ait dokuları tanımada sorun yaşıyor, onları “yabancı” olarak görüyor ve kendi dokularına savaş açıyor.

Ağır seyredebilen ve tedavi edilmezse hayati tehdit yaratabilen kelebek hastalığı, en çok 15-45 yaş arasındaki, yani doğurganlık çağındaki genç kadınlarda görülüyor. Nadiren çocuklarda, yaşlılarda ve erkeklerde de SLE ortaya çıkabiliyor.

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