Selena Gomez: Güzellik standartları akıl sağlığımı bozdu

16.06.2021 - 07:02
Bipolar hastalığının belirtileri nedir, tedavisi nasıldır? (Bipolar bozukluğu nedir?)
Manik depresif bozukluk, depresyon ve kaygı bozukluğu gibi strese bağlı birçok rahatsızlık en çok şikayet edilen psikolojik hastalıkların başında geliyor. Bipolar bozukluk belli bir düzeni olmayan ve sürekli tekrar eden depresif ya da manik seyirlerde ilerleyen ve kronik olarak tekrarlayan bir duygudurum bozukluğu olarak tanımlanır.
Kelebek hastalığı (lupus) neden olur, belirtileri nelerdir?
Kelebek hastalığı, otoimmün hastalıkların en tipik örnekleri arasında yer alıyor. Sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalığına yakalanan kişinin bağışıklık sistemi, kendi vücuduna ait dokuları tanımada sorun yaşıyor, onları “yabancı” olarak görüyor ve kendi dokularına savaş açıyor.
Ağır seyredebilen ve tedavi edilmezse hayati tehdit yaratabilen kelebek hastalığı, en çok 15-45 yaş arasındaki, yani doğurganlık çağındaki genç kadınlarda görülüyor. Nadiren çocuklarda, yaşlılarda ve erkeklerde de SLE ortaya çıkabiliyor.