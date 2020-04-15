Selena Gomez: İnsanları kalıba koymayacağım (Markasından ayrıntılar)

Geçtiğimiz aylarda yeni bir güzellik markası kurduğunu açıklayan Selena Gomez, yeni bilgiler paylaştı. Gomez, “Neslimdeki insanların üzerinde bir kalıba uymak gibi bir baskı var ve bu koleksiyon ile baskıyı biraz olsun azaltmak istedim” dedi.

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15.04.2020 - 16:32

Geçtiğimiz aylarda yeni bir güzellik markası kurduğunu açıklayan Selena Gomez, yeni bilgiler paylaştı. Gomez, “Neslimdeki insanların üzerinde bir kalıba uymak gibi bir baskı var ve bu koleksiyon ile baskıyı biraz olsun azaltmak istedim” dedi.

Bu yıl satışa sunulması beklenilen Rare Beauty hakkında bir paylaşımda bulunan Selena Gomez, moda ve stili yakından takip edenlere koleksiyonda bir kırmızı ruj olduğunun sinyallerini verdi.







Instagram'da 173 milyon takipçisi bulunan genç girişimci Gomez, oldukça geniş bir ürün yelpazesi olduğunu belirtti.







Rihanna’nın Fenty Beauty koleksiyonu gibi fondöten renklerinde geniş bir ton skalası tercih eden Gomez, koleksiyonunda 48 fondöten ve concealer tonu olduğunu söyledi.







Makyaj ile ilişkisini hayranlarına anlatan Gomez, “Neslimdeki insanların üzerinde bir kalıba uymak gibi bir baskı var ve bu koleksiyon ile baskıyı biraz olsun azaltmak istedim” dedi. Rare Beauty ile hayranlarının kendilerini güzel hissetmesini isteyen Gomez, herkesin bir kalıba sığmak yerine kendilerini özgürce ifade etmelerini diliyor.







Markanın kampanyasında model olmayan kişiler kullanacağını belirten Gomez, daha önce Rare Beauty’nin internet sitesinden herkesin katılabileceği bir form da yaratmıştı.