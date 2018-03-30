Selena Gomez: Instagram ile ilişkim karmaşık

1 ABD’li şarkıcı ve söz yazarı Selena Gomez, ‘Harper’s Bazaar’ dergisine konuk oldu. Geçtiğimiz eylül ayında böbrek nakli geçirdiğini itiraf ederek herkesi şaşırtan şarkıcı, artık her şeyden çok sağlığa önem verdiğini söyledi. Kökeni Meksika’ya dayanan Gomez, kariyeri, modaya bakış açısı ve sosyal medyayla ilişkisine dair konuştu.

2 2018’de yeniden sahnelerde olmak nasıl bir duygu?



Sahnelerin güvenli yerler olduğunu hissetmeye başladım. Yedi yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Bu nedenle endişelerimi sergilemede, en konforlu hissettiğim ortamlar olduğunu düşünüyorum. Kendime daha fazla güveniyorum. Eskiden olduğu gibi, ‘Yeterince seksi ve iyi ya da yaşlı ve cool görünüyor muyum?’ diye düşünmüyorum. Artık daha özgürüm.

3



Erken yaşta şöhrete kavuştunuz. Bir şeyler kaçırdığınızı hissettiğiniz oldu mu?



Çoğu zaman ‘Ünlü olmasaydım hayatım nasıl şekillenirdi?’ diye düşünüyorum. İçinde bulunduğum duruma minnet duyuyorum. ‘Ah keşke farklı bir hayatım olsaydı!’ diyenlerden değilim. Kendi özelimin değerini bildiğim bir noktadayım. Sistemin nasıl çalıştığını anlıyorum. Bunu kabul ettiğim zaman korkularım azalıyor.

4 Biraz da modadan konuşalım. Siz ayakkabı mı yoksa çanta kadını mısınız?



İkisi de! Her zaman böyleydim. Çocukken bile moda beni heyecanlandırırdı. Çanta ve ayakkabı, bana kıyafetten daha çekici gelmiştir. İlk büyük harcamamı, bir dizüstü bilgisayar çantası için yaptım. Başta çok para verdiğim için her şeyi berbat ettiğimi düşünmüştüm. O çanta yalnızca bilgisayarımı ve rujumu taşıdığı halde küçük bir iş kadını gibi davranıyordum!

5 Kendi stilinizi nasıl tanımlarsınız?



Kesinlikle rahatlıktan yanayım. Bu nedenle spor yapmadığım zamanlarda bile sanki egzersiz yapıyormuş gibi görünüyorum.

6 Meksikalı kökleriniz hayatınızda nasıl rol oynuyor?



Aşırı derecede önemli bir rol oynuyor. Her gün aynaya bakıp, ‘Keşke daha çok İspanyolca biliyor olsaydım’ diye düşünüyorum. Çoğu zaman kariyerimi kültürümden ayırmaya çalışıyorum çünkü insanların beni, kim olduğumu bilmeden yalnızca görünüşüme göre yargılamalarını istemiyorum. Şimdiyse her şeyden çok Meksika kökenimle gurur duyuyorum. Fakat yine de İspanyolcaya ağırlık vermem gerekiyor!

7 Instagram’da birçok kez ‘kraliçe’ ilan edildiniz. Bu mecrayla özel hayatınız arasındaki çizgiyi nasıl çizdiniz?



Instagram’la karmaşık bir ilişkim var. Bana söz hakkı tanıyor. Beni endişelendiren tek şey, yaşıtlarımın sosyal medyaya bu denli değer veriyor olması. İnanılmaz bir platform ama ben dahil gençleri, önemli şeylerin ne olduğu konusunda yanlış yönlendiriyor. Bu nedenle ilişkimiz belki de en zorlularından biri.

8 Sizin için tipik bir cumartesi akşamı nasıldır?



Duruma göre değişir. Eğer abla modumdaysam, kardeşim Gracie’yle vakit geçiririm. Dört yaşında olmasına rağmen , birçok konuda benden daha olgun. Eğer arkadaşlarımla takılmak istersem, çok bilindik yerlere gitmem. Zaten onlar da beni öyle mekanlara çağırmaz. Ayrıca dans etmeyi ve bunu yaparken, bir aptal gibi görünmeyi severim.





9

10

11

12