Selena Gomez kendi markasını kuruyor

Ünlü yıldız ticarete atılan ünlüler kervanına katıldı. Birçok yıldız isim gibi Gomez de kendi markasını kurmaya hazırlanıyor.
-
Selena Gomez, kendi adı ve soyadını taşıyan bir kozmetik markasıyla ticarete atılıyor.
-
27 yaşındaki yıldız işlemler için Amerikan Patent ve Marka Ofisi’ne başvuruda bulundu.
-
Gomez'in parfüm, cilt bakımı, saç bakımı, sabun, nemlendirici ve vücut yağlarından oluşan kozmetik ürünler çıkaracağı bildirildi.
-
Instagram'da 155 milyon ile en çok takipçisi bulunan ünlüler arasında zirvede olan Selena Gomez buradan maddi kazanç da sağlıyor.
-
Kylie Jenner, Rihanna, Lady Gaga, Victoria Beckham ve Ariana Grande gibi isimler de kozmetik sektörüne girmişti.