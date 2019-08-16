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Selena Gomez kendi markasını kuruyor

Ünlü yıldız ticarete atılan ünlüler kervanına katıldı. Birçok yıldız isim gibi Gomez de kendi markasını kurmaya hazırlanıyor.

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    Selena Gomez, kendi adı ve soyadını taşıyan bir kozmetik markasıyla ticarete atılıyor.

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    27 yaşındaki yıldız işlemler için Amerikan Patent ve Marka Ofisi’ne başvuruda bulundu. 


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    Gomez'in parfüm, cilt bakımı, saç bakımı, sabun, nemlendirici ve vücut yağlarından oluşan kozmetik ürünler çıkaracağı bildirildi.


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    Instagram'da 155 milyon ile en çok takipçisi bulunan ünlüler arasında zirvede olan Selena Gomez buradan maddi kazanç da sağlıyor.


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    Kylie Jenner, Rihanna, Lady Gaga, Victoria Beckham ve Ariana Grande gibi isimler de kozmetik sektörüne girmişti.
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