Selena Gomez kilolarıyla mutlu
Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, yaşadığı sağlık sorunları sonrası kilo alsa da halinden memnun. Akrabalarıyla birlikte çıktığı Meksika tatilinde objektiflere takılan 26 yaşındaki şarkıcı aldığı kiloları gizlemedi.
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Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşan genç yıldız Selena Gomez, hayata döndü.
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2Lupus hastalığının tedavisi için tur programını bile iptal eden 26 yaşındaki Gomez, daha sonra böbrek nakli geçirdiğini duyurdu.
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3Tedavisi süren ünlü şarkıcı bu arada psikolojik olarak da zor günler geçirince bir klinikte tedaviye alındı.
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Hayatının sonuna kadar depresyonla mücadele edececek olan Selena Gomez, görünüşe göre kötü dönemini şimdilik geride bıraktı.
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Gomez, geçtiğimiz hafta sonu, kuzeninin bekarlığa veda partisi için bütün ailesiyle birlikte Meksika'daydı.
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Punta Mita'da bir plajda objektiflere takılan Selena Gomez, o gün beyaz bir mayo giymişti.
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Aldığı kiloları gizlemeyen Gomez, ailesiyle birlikte günün keyfini çıkardı.
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Gomez'in moralinin yerinde olduğu, tüm kuzenleri ve akrabalarıyla birlikte güzel vakit geçirdiği görüldü.
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Selena Gomez geçen şubatta objektiflere yakalandığında bugünkünden daha zayıftı.
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102017'de ise Gomez'in hiç kilo problemi yoktu.