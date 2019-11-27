Selena Gomez panik atak geçirdi (2019 Amerikan Müzik Ödülleri)

Ünlü yıldız Selana Gomez'in 2019 Amerikan Müzik Ödülleri töreninde panik atak geçirdiği anlaşıldı.
İki yeni single çıkaran ve açılışını müzik ödüllerinin verildiği gece yapan Gomez, iki yıl sonra ilk kez canlı performans sergiledi.
Bu canlı sahne performansı için ünlü yıldızın gergin hissettiği ve panik atak geçirdiği bildirildi.
Gomez sosyal medyadan hayranlarına teşekkür ederek, "Geri dönmek çok güzel. Tüm ekibime ve sevenlerime yanımda oldukları için teşekkür ederim" diye yazdı.
Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'in Lupus hastalığı nedeniyle 2017 yılında böbrek nakli olmuştu.
Gomez'in 2019 Amerikan Müzik Ödülleri'ndeki canlı sahne performansından yansıyan fotoğraflar...