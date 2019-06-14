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Selena Gomez: Telefonumda Instagram yok, başkasının cihazından paylaşıyorum

3 yıl boyunca Instagram'ın en çok takipçisi olan ünlüsü ünvanını taşıyan ancak daha sonra sosyal medya hakkında eleştirilerde bulunan Selena Gomez'den itiraf: Telefonumda Instagram uygulaması yok paylaşımlarını başkasının cihazından yapıyorum.

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    Doğum günü paylaşımıyla sadece 13 dakikada Instagram’da “en kısa sürede 1 milyon beğeni alan kullanıcı” rekorunun sahibi olan, aynı zamanda üst üste 3 yıl boyunca en çok takipçisi olan isim ünvanını elinde tutan Selena Gomezsosyal medya eleştirilerine devam ediyor.

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    2018 sonunda sosyal medya hesaplarını 4 ay boyunca kapatan ve 2019'da Instagram'a geri dönen Gomez önceki gün sunuculuğunu Kelly Ripa ve Ryan Seacrest'ın üstlendiği bir talk şov programına katıldı.

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    26 yaşındaki şarkıcı New York'taki çekimlerde sosyal medyayla ilgili önemli açıklamalanda bulundu.

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    Önceleri bu platformları çok sık kullandığını söyleyen genç yıldız "Daha sonra bu durumun gitgide sağlıksızlaşmaya başladığını fark ettim. Beni etkilemeye başladı. Depresyona sürükledi" dedi.
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    O dönemde vücuduna farklı gözle bakmaya başladığını itiraf eden yıldız "Kendim hakkında kötü düşünmeye başladım" diye konuştu.

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    Telefonunda Instagram uygulaması olmadığını belirten Gomez, "Çok yakınımda olan birinde var. Bir şey paylaşmak istediğim zaman onun cihazından yapıyorum"
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    Telefonunda Instagram uygulaması olmadığını belirten Gomez, "Çok yakınımda olan birinde var. Bir şey paylaşmak istediğim zaman onun cihazından yapıyorum"
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