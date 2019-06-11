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Selena Gomez, The Dead Don't Die'ın galasına damga vurdu

Jim Jarmusch'un merakla beklenen yeni filmi The Dead Don't Die'ın New York prömiyeri gerçekleşti. Gecenin dikkat çekeni iddialı elbisesiyle Selena Gomez oldu.

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    Ünlü yönetmen Jim Jarmusch imzasını taşıyan korku komedi türündeki The Dead Don't Die'ın New York prömiyeri gerçekleşti.

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    Modern Sanat Müzesi'nde gerçekleşen galaya, ünlü akını vardı.

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    Gecenin en dikkat çeken isimlerinin başında, filmde Zoe karakterini canlandıran Selena Gomez geliyordu.

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    26 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Gomez, geceye siyah, dökümlü ve kol kısımları tüylerle süslü bir elbiseyle katıldı.


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    Derin dekoltesiyle dikkat çeken Gomez, dağınık topuz yaptığı saçları ve elmas küpeleriyle görünümünü tamamladı. Sık sık zihinsel sağlık terapisi haberleriyle gündemde olan yıldızın kırmızı halıya damga vuran şık hali hayranlarını sevindirdi.

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    Jim Jarmusch'un hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönettiği filmin kadrosunda, Bill Murray, Chloë Sevigny, Adam Driver, Tilda Swinton, Tom Waits, Iggy Pop ve Steve Buscemi gibi isimler rol alıyor.
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    ABD'de 14 Haziran'da gösterime girecek filmin galasından fotoğraflar...
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    Justine Skye

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    Chloë Sevigny

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    Schulman and Laura Perlongo

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    Gina Gershon

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    Adam Driver

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    Vanessa Hudgens

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    Jim Jarmusch

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