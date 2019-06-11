Selena Gomez, The Dead Don't Die'ın galasına damga vurdu
Jim Jarmusch'un merakla beklenen yeni filmi The Dead Don't Die'ın New York prömiyeri gerçekleşti. Gecenin dikkat çekeni iddialı elbisesiyle Selena Gomez oldu.
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1Ünlü yönetmen Jim Jarmusch imzasını taşıyan korku komedi türündeki The Dead Don't Die'ın New York prömiyeri gerçekleşti.
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2Modern Sanat Müzesi'nde gerçekleşen galaya, ünlü akını vardı.
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3Gecenin en dikkat çeken isimlerinin başında, filmde Zoe karakterini canlandıran Selena Gomez geliyordu.
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426 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Gomez, geceye siyah, dökümlü ve kol kısımları tüylerle süslü bir elbiseyle katıldı.
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Derin dekoltesiyle dikkat çeken Gomez, dağınık topuz yaptığı saçları ve elmas küpeleriyle görünümünü tamamladı. Sık sık zihinsel sağlık terapisi haberleriyle gündemde olan yıldızın kırmızı halıya damga vuran şık hali hayranlarını sevindirdi.
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6Jim Jarmusch'un hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönettiği filmin kadrosunda, Bill Murray, Chloë Sevigny, Adam Driver, Tilda Swinton, Tom Waits, Iggy Pop ve Steve Buscemi gibi isimler rol alıyor.
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7ABD'de 14 Haziran'da gösterime girecek filmin galasından fotoğraflar...
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Justine Skye
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Chloë Sevigny
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Schulman and Laura Perlongo
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Gina Gershon
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Adam Driver
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Vanessa Hudgens
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Jim Jarmusch