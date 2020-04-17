Selena Gomez'den 10 milyon dolarlık dava

Selena Gomez, sanal benzerini izinsiz kullanan Çin merkezli oyun şirketine 10 milyon dolarlık dava açtı.

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17.04.2020 - 06:52





Selena Gomez , daha önce bir dergiye verdiği poza benzer bir çizimi kendisinden izinsiz kullanan Çin merkezli oyun şirketine 10 milyon dolarlık (yaklaşık 70 milyon TL) dava açtı.

Variety’de yer alan habere göre söz davalı olan oyun kullanıcılarına sanal ünlülerle sanal alışverişe çıkma şansı veriyor.





Oyunun açıklamasında, “En güzel model ve ünlülerle; Kardashian, Gigi, Beyonce, Taylor ve daha fazla ismin benzerleriyle etkileşime geç, birçoğu sana uğrayıp moda tavsiyelerini alacak!” ifadeleri yer alıyor.





Gomez oyundaki karakterlerden birinin açıkça kendisine benzediğini ve herhangi bir mobil oyunda benzerinin kullanılmasına izin veren bir anlaşma yapmadığını iddia etti.





Dava dilekçesinde Gomez'in gençlik için bir rol model olarak hedeflerini ve imajını geliştirecek şekilde tüm iş fırsatlarını dikkatlice değerlendirdiği ifade edildi.



Gomez, oyunun Çin merkezli satıcısı Guangzhou Feidong Software Technology Co. ve oyunun telif haklarını elinde bulunduran Britanya merkezli MutantBox Interactive Limited’i dava etti.

Gomez, oyunun Çin merkezli satıcısı Guangzhou Feidong Software Technology Co. ve oyunun telif haklarını elinde bulunduran Britanya merkezli MutantBox Interactive Limited’i dava etti.