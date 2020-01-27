Selena Gomez’den Justin Bieber ile ilgili 'duygusal taciz' çıkışı

Selena Gomez, Justin Bieber ile birlikte olduğu dönemde ‘duygusal taciz kurbanı’ olduğunu açıkladı.
27 yaşındaki şarkıcı, NPR Radyosu’na verdiği röportajda “İlişkim süresince bir çeşit tacize uğradığımı hissettim” sözleri üzerine, programcının, bunun “duygusal taciz” olup olmadığını sorması üzerine "Evet" yanıtını verdi.
Gomez ayrıca kendi yazdığı Lose You To Love Me şarkısını da Bieber ile bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü dönemde yazdığını doğruladı. “O şarkımla gurur duyuyorum” diyen Gomez, “İlişkide saygı dolu bir ayrılık yaşamadığımı hissettim. Bunun için bir şeyler söylemeliydim. O, nefret dolu bir şarkı değil. Bazı güzel şeyler yaşadım. Bunu asla inkar edemezdim” şeklinde konuştu.
Gomez ayrıca Bieber ile ilişkisi hakkında, “Çok zordu ve bittiği için mutluyum” ifadesini kullandı.
Gomez ile Bieber 2011 ile 2018 yılları arasında birlikteydi. Ayrılık sonrası Bieber, model Hailey Baldwin’le ilişki yaşamaya başladı ve 2018 yılı sonunda da evlendi.