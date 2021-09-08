Selena Gomez'den makyaj özeleştirisi: Tamamen turuncuydum

ntv.com.tr 08.09.2021 - 10:36
"FARK ETMEDİM"
Ünlü şarkıcı Selena Gomez, Vogue dergisinin Güzellik Sırları video röportaj serisine konuk olarak, en kötü makyaj anını anlattı. 29 yaşındaki Amerikalı yıldız, 2018 Met Gala’daki makyajı ile ilgili özeleştiri yaptı.
“Met Gala için hazırlanıyordum ve biraz renk katmak istedik. Ben de biraz bronzlaştırıcı losyon sürdüm ve o an çok güzel göründü. Akşam olunca biraz koyulaştı ve daha da koyulaştı” diyen Gomez, teninin ne kadar koyulaştığını fark etmediğini belirtti.
"TAMAMEN TURUNCU GÖRÜNÜYORDUM"
Gomez, anısını “Met Gala’daydım. Temelde en prestijli, en güzel etkinlik ve güzel görünmeye çalışarak yürüyordum. Oturduğumda kendi fotoğraflarıma bir baktım, tamamen turuncu görünüyordum” şeklinde anlatarak güldü.
Gomez, Met Gala’daki görünümüyle ilgili olarak, “Korkunçtu ve ben bozguna uğramış gibiydim” dedi.
"DEFOLUP GİTMEK İSTEDİM"
Gomez, “Korumam benim videomu çekti çünkü ilk tepkim, oradan defolup gitmek şeklindeydi. Dolayısıyla arabama koştum. Arabaya ulaşmak için acele ettim ve sonra görüntümü internete koydum. Met Gala fotoğraflarını gördükten sonra tepkim böyleydi” şeklinde konuştu.
ELEŞTİRİLMİŞTİ
Selena Gomez’in 2018 Met Gala’daki aşırı bronzlaştırıcı içeren makyajı eleştirilmişti. Gomez, yıllar sonra o görüntüsüne yaptığı özeleştiriyle yanıt vermiş oldu.