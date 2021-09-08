Selena Gomez'den makyaj özeleştirisi: Tamamen turuncuydum

"FARK ETMEDİM"

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, Vogue dergisinin Güzellik Sırları video röportaj serisine konuk olarak, en kötü makyaj anını anlattı. 29 yaşındaki Amerikalı yıldız, 2018 Met Gala’daki makyajı ile ilgili özeleştiri yaptı.

“Met Gala için hazırlanıyordum ve biraz renk katmak istedik. Ben de biraz bronzlaştırıcı losyon sürdüm ve o an çok güzel göründü. Akşam olunca biraz koyulaştı ve daha da koyulaştı” diyen Gomez, teninin ne kadar koyulaştığını fark etmediğini belirtti.