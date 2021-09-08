Selena Gomez'den makyaj özeleştirisi: Tamamen turuncuydum

Selena Gomez 2018 Met Gala'da çok eleştirilen makyajına dair açıklama yaptı. Özeleştiri içeren açıklamasında Gomez, "Biraz renklendirmek istedim ama bir baktım, tamamen turuncu görünüyordum" dedi.

ntv.com.tr 08.09.2021 - 10:36

Selena Gomez'den makyaj özeleştirisi: Tamamen turuncuydum - 1

"FARK ETMEDİM"

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, Vogue dergisinin Güzellik Sırları video röportaj serisine konuk olarak, en kötü makyaj anını anlattı. 29 yaşındaki Amerikalı yıldız, 2018 Met Gala’daki makyajı ile ilgili özeleştiri yaptı.   

“Met Gala için hazırlanıyordum ve biraz renk katmak istedik. Ben de biraz bronzlaştırıcı losyon sürdüm ve o an çok güzel göründü. Akşam olunca biraz koyulaştı ve daha da koyulaştı” diyen Gomez, teninin ne kadar koyulaştığını fark etmediğini belirtti.

Selena Gomez'den makyaj özeleştirisi: Tamamen turuncuydum - 2

"TAMAMEN TURUNCU GÖRÜNÜYORDUM"

Gomez, anısını “Met Gala’daydım. Temelde en prestijli, en güzel etkinlik ve güzel görünmeye çalışarak yürüyordum. Oturduğumda kendi fotoğraflarıma bir baktım, tamamen turuncu görünüyordum” şeklinde anlatarak güldü.

Gomez, Met Gala’daki görünümüyle ilgili olarak, “Korkunçtu ve ben bozguna uğramış gibiydim” dedi.

Selena Gomez'den makyaj özeleştirisi: Tamamen turuncuydum - 3

"DEFOLUP GİTMEK İSTEDİM"

Gomez, “Korumam benim videomu çekti çünkü ilk tepkim, oradan defolup gitmek şeklindeydi. Dolayısıyla arabama koştum. Arabaya ulaşmak için acele ettim ve sonra görüntümü internete koydum. Met Gala fotoğraflarını gördükten sonra tepkim böyleydi” şeklinde konuştu.

Selena Gomez'den makyaj özeleştirisi: Tamamen turuncuydum - 4

ELEŞTİRİLMİŞTİ

Selena Gomez’in 2018 Met Gala’daki aşırı bronzlaştırıcı içeren makyajı eleştirilmişti. Gomez, yıllar sonra o görüntüsüne yaptığı özeleştiriyle yanıt vermiş oldu.

Selena Gomez'den makyaj özeleştirisi: Tamamen turuncuydum - 5
Gomez, 2017'de o dönemki sevgilisi The Weeknd ile katıldığı Met Gala'daki kıyafeti ve makyajı ile ise güzellik uzmanlarından tam not almıştı.
Selena Gomez'den makyaj özeleştirisi: Tamamen turuncuydum - 6
Gomez, koyu renk saçlarını artık sarı renge boyattı. Mayıs ayında katıldığı Global Citizen VAX LIVE adlı etkinlikte sarı saçlı haliyle hayranlarının beğenisini kazanmıştı.

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