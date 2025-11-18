Selena Gomez'in eşi Benny Blanco aşka geldi: Seni sonsuza kadar seveceğim
18.11.2025 11:35
NTV - Haber Merkezi
Birkaç ay önce ünlü şarkıcı Selena Gomez ile dünyaevine giren Benny Blanco, aşk dolu paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Yer aldığı filmler, seslendirdiği şarkılar ve güzellik markası ile adından sık sık söz ettiren Selena Gomez, aradığı aşkı müzik yapımcısı Benny Blanco'da buldu. İki yıldır aşk yaşayan Selena Gomez ile Benny Blanco, 27 Eylül'de Santa Barbara’da dünyaevine girdi.
Sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşen ve birçok ünlü ismin katıldığı düğünde Selena Gomez, özel tasarım Ralph Lauren bir gelinlik tercih etti.
Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren ünlü çiftten Benny Blanco, sosyal medya hesabından yayınladığı son karelerle adından söz ettirdi.
"SÖZ VERİYORUM"
Eşi Selena Gomez ile bir dizi fotoğrafını paylaşan 37 yaşındaki Blanco, “Seni sonsuza kadar seveceğime söz veriyorum” ifadelerini kullandı.
Benny Blanco'nun paylaşımına binlerce beğeni ve “Çok güzelsiniz”, “Favorim”, “İkinizi de seviyorum” gibi yorumlar yapıldı.