Selena'nın 'Leyla'sı Gizem Güven ile Caner Turp boşanıyor

"GEÇMİŞİMİZE VE BİRBİRİMİZE SAYGIMIZ BAKİ KALACAK"

Güven'in yaptığı paylaşımda çift ayrılıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Bir süredir evliliğimiz ile ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Evliliğimizi bitirmiş olsak da geçmişimize ve birbirimize olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken konu ile alakalı olarak hassasiyetinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."