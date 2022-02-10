Selena'nın 'Leyla'sı Gizem Güven ile Caner Turp boşanıyor

Haberler - ntv.com.tr 10.02.2022 - 16:23
Sihirli Annem dizisiyle adını duyuran Gizem Güven (28) ve futbolcu Caner Turp (29) boşanma kararı aldı.
İkili ayrılıklarını ortak bir açıklama yaparak duyurdu.
Güven'in yaptığı paylaşımda çift ayrılıklarını şu sözlerle dile getirdi:
"Bir süredir evliliğimiz ile ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Evliliğimizi bitirmiş olsak da geçmişimize ve birbirimize olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken konu ile alakalı olarak hassasiyetinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
Genç çift nikah masasına oturmasından 1 hafta sonra Caner Turp'un dedesi yaşamını yitirmişti.
Aldıkları acı haberle sarsılan çift, üzüntülerini, "Kelimelerin bittiği yerdeyiz" sözleriyle dile getirmişti.
Güven, 2002 yılında başlayan 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Ceren' karakteri ile geniş kitlelerce tanındı.
Genç oyuncu, 2006 yılında da 'Selena' dizisinde 'Leyla' karakteri ile izleyiciyle buluşmuştu.
Güven ile Turp, daha önce gazetecilerin, evlenmeden önce 'Hayırlı olsun' sözlerinin üzerine şunları söylemişti:
"Çok heyecanlıyız. Corona virüs yüzünden sadece nikah olacak. Bugün çok aksilikler oldu. Buna da nazar diyelim. Şimdi nikaha yetişmeye çalışıyoruz. Ufak tefek aksilikler yaşadık. Düğün olmayacak, düşünmüyoruz. Bugün sadece arkadaşlarım geldi. Bekarlığa veda gibi oldu. Beni yalnız bırakmadılar, çok teşekkür ediyorum."