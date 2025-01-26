Selenyum kaynağı doğal besinlerin listesi: 5 yaygın belirtiyi nasıl tersine çevirebilirsiniz?

KAS ZAYIFLIĞI

Mineral, tiroid hormonu sentezinde ve metabolizmasında önemli bir rol oynar, bu da yiyeceklerin enerjiye dönüştürüldüğü süreçtir. Yemeklerinizden enerji elde edemiyorsanız kaslarınız güçlü hissetmek ve sizi ayakta tutmak için diyetinizden yeterli enerjiyi alamaz. Bu nedenle, selenyum eksikliğinden kas zayıflığı meydana gelebilir. Magnezyumun kaslar için gerginliği azaltabilen ve egzersiz sonrası iyileşmeye yardımcı olabilen avantajları vardır. D vitamini eksikliğinin bir diğer göstergesi de zayıf kaslardır.





