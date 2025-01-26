Selenyum kaynağı doğal besinlerin listesi: 5 yaygın belirtiyi nasıl tersine çevirebilirsiniz?
Hem tiroid bezi hem de bağışıklık sistemi çok amaçlı mineral selenyuma bağlıdır. Sağlığımız hem aşırı selenyum hem de eksiklik nedeniyle ciddi şekilde tehdit edilebilir. Eksiklikten kaynaklanan hoş olmayan fiziksel ve psikolojik etkiler yaşarsınız. Peki, vücudunuzda selenyum eksikliği olduğunu nasıl anlarsınız, selenyum zengini besinler nelerdir?
Selenyum tiroid bezi ve bağışıklık sistemi için hayati önem taşır. Eksikliği yorgunluğa, saç dökülmesine, tekrarlayan hastalıklara, kas zayıflığına ve beyin sisi oluşumuna neden olabilir. Selenyum açısından zengin besinleri tüketmek bu eksikliği gidermenize yardımcı olabilir. Selenometionin içeren takviyeler de önerilir, ancak kanser riskini azaltmak için selenyumu E vitamini ile eşleştirmekten kaçının.