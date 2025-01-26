Selenyum kaynağı doğal besinlerin listesi: 5 yaygın belirtiyi nasıl tersine çevirebilirsiniz?

Hem tiroid bezi hem de bağışıklık sistemi çok amaçlı mineral selenyuma bağlıdır. Sağlığımız hem aşırı selenyum hem de eksiklik nedeniyle ciddi şekilde tehdit edilebilir. Eksiklikten kaynaklanan hoş olmayan fiziksel ve psikolojik etkiler yaşarsınız. Peki, vücudunuzda selenyum eksikliği olduğunu nasıl anlarsınız, selenyum zengini besinler nelerdir?

Selenyum kaynağı doğal besinlerin listesi: 5 yaygın belirtiyi nasıl tersine çevirebilirsiniz? - 1

Selenyum tiroid bezi ve bağışıklık sistemi için hayati önem taşır. Eksikliği yorgunluğa, saç dökülmesine, tekrarlayan hastalıklara, kas zayıflığına ve beyin sisi oluşumuna neden olabilir. Selenyum açısından zengin besinleri tüketmek bu eksikliği gidermenize yardımcı olabilir. Selenometionin içeren takviyeler de önerilir, ancak kanser riskini azaltmak için selenyumu E vitamini ile eşleştirmekten kaçının.


YAŞAM HABERLERİ

Selenyum kaynağı doğal besinlerin listesi: 5 yaygın belirtiyi nasıl tersine çevirebilirsiniz? - 2

YORGUNLUK

Ne yazık ki, bu belirsiz semptom birçok mineral eksikliğinde oldukça yaygındır. Genellikle selenyum eksikliğiyle de bağlantılıdır ve bu mineralin tiroidinizin düzgün çalışmasını nasıl etkilediğiyle ilgili olabilir.


Selenyum kaynağı doğal besinlerin listesi: 5 yaygın belirtiyi nasıl tersine çevirebilirsiniz? - 3

SAÇ DÖKÜLMESİ

Saç büyümesi ve yenilenmesi tiroid hormonlarından önemli ölçüde etkilenir. Selenyum yokluğunda tiroid hormonu sentezi yavaşlar. Saç köklerinizdeki hücrelerin tiroid hormonundaki bu azalmaya tepki vermesi sonucu saçlarınız normalden daha hızlı dökülebilir.


Selenyum kaynağı doğal besinlerin listesi: 5 yaygın belirtiyi nasıl tersine çevirebilirsiniz? - 4

TEKRARLAYAN HASTALIKLAR

Selenyum bağışıklık sisteminin normal çalışmasına yardımcı olur, bu da hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı duyarlılığınızı azaltır. Bağışıklık desteklenmediği için selenyum eksikliğiniz olduğunda bağışıklık sisteminiz zayıfladığı için hastalıklara karşı daha hassas olursunuz. Bu nedenle, bu ekstra desteği almak için bağışıklık sistemi vitaminlerine ihtiyacınız olabilir.


Selenyum kaynağı doğal besinlerin listesi: 5 yaygın belirtiyi nasıl tersine çevirebilirsiniz? - 5

KAS ZAYIFLIĞI

Mineral, tiroid hormonu sentezinde ve metabolizmasında önemli bir rol oynar, bu da yiyeceklerin enerjiye dönüştürüldüğü süreçtir. Yemeklerinizden enerji elde edemiyorsanız kaslarınız güçlü hissetmek ve sizi ayakta tutmak için diyetinizden yeterli enerjiyi alamaz. Bu nedenle, selenyum eksikliğinden kas zayıflığı meydana gelebilir. Magnezyumun kaslar için gerginliği azaltabilen ve egzersiz sonrası iyileşmeye yardımcı olabilen avantajları vardır. D vitamini eksikliğinin bir diğer göstergesi de zayıf kaslardır.


Selenyum kaynağı doğal besinlerin listesi: 5 yaygın belirtiyi nasıl tersine çevirebilirsiniz? - 6

BEYİN SİSİ

Selenyum tüketiminiz eksiklik noktasına düşerse, zihinsel sis yaşayabilirsiniz. Bunun nedeni, selenyumun doğrudan bilişsel işlevi destekleyen selenoproteinleri yapmak için gerekli olmasıdır. Bu semptom da genel olsa da, diğer semptomlarla birleştiğinde doktorunuzun teşhisine yardımcı olabilir. Ek olarak, araştırmalar düşük selenyum seviyelerine sahip yaşlı kişilerin bilişsel testlerde daha kötü performans gösterdiğini göstermektedir.
Selenyum eksikliği nasıl tedavi edilir


Selenyum kaynağı doğal besinlerin listesi: 5 yaygın belirtiyi nasıl tersine çevirebilirsiniz? - 7

Selenyum açısından zengin daha fazla yiyecek tüketmeyi hedeflemek, selenyum eksikliği için ilk tedavi yöntemidir.

Selenyum açısından zengin besinler şunlardır:
Fıstık
Ton balığı

Selenyum kaynağı doğal besinlerin listesi: 5 yaygın belirtiyi nasıl tersine çevirebilirsiniz? - 8

Konserve sardalya, kemikler dahil
Biftek
Ciğer

Selenyum kaynağı doğal besinlerin listesi: 5 yaygın belirtiyi nasıl tersine çevirebilirsiniz? - 9

Kahverengi pirinç, pişmiş
Fasulye
Tam buğday ekmeği

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır

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