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Selfie yerine ölü taklidi fotoğrafları

Pek çok insan gezip gördüğü yerlerde selfie çeker. Stephanie Leigh Rose isimli Fransız sanatçı, selfie yerine ölü taklidi fotoğraflarıyla seyahatlerini belgelemeyi tercih ediyor. Dünyanın pek çok farklı şehrinde, önemli yapıların önünde ya da çok tanınan sokak ya da caddelerde yere yatarak, uzaktan fotoğrafını çektiriyor. Etraftakilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yerde ölü taklidi yapan ve bu fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Rose, bu ilginç fotoğraflarını ‘stefdies’ (Stephanie’nin ölümü) adını verdiği Instagram sayfasında paylaşıyor.

  • 1

    Kötlujökull Glacier

    Kötlujökull Glacier
  • 2

    La Course

    La Course
  • 3

    Golden Gate Köprüsü

    Golden Gate Köprüsü
  • 4

    Brunate Lighthouse

    Brunate Lighthouse
  • 5

    Eiffel Kulesi

    Eiffel Kulesi
  • 6

    San Diego Hayvanat Bahçesi

    San Diego Hayvanat Bahçesi
  • 7

    Notre Dame Katedrali

    Notre Dame Katedrali
  • 8

    Arles

    Arles
  • 9

    Monopoli

    Monopoli
  • 10

    Borough Pazarı

    Borough Pazarı
  • 11

    İngiltere

    İngiltere
  • 12

    Amalfi Plajı

    Amalfi Plajı
  • 13

    Tuileries Bahçesi

    Tuileries Bahçesi
  • 14

    Yamaç paraşütü sonrası

    Yamaç paraşütü sonrası
  • 15

    Myrtos Plajı

    Myrtos Plajı
  • 16

    South Platte Nehri

    South Platte Nehri
  • 17

  • 18

    Lille

    Lille
  • 19

    Cueva Grande

    Cueva Grande
  • 20

  • 21

    Roma

    Roma
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