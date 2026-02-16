Selimiye Camisi ihtişamıyla Ramazan'ın ilk günü kapılarını tekrar ibadet için açıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından detaylı bir restorasyona alınan Selimiye Camisi, Ramazan ayının ilk günü yeniden tam kapasiteyle ibadete açılıyor. 2021 yılından beri restorasyonda olan caminin çalışmlarında sona gelindi. Çalışmalar kapsamında ana kubbede güçlendirme ve enjeksiyon uygulamaları tamamlanırken, kubbenin kurşun kaplaması yenilendi. Revaklı avlu kubbelerinin kurşun kaplamaları da bitirildi

Kamuoyunda iki ayrı fikirle kubbe desenleri konuşulmuştu. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, “Kanun ve UNESCO normları mevcut halin yani tescilli motiflerin tezyinatın devam etmesini bize bildiriyor. Genel olarak vatandaşımızın kanaati de bu motiflerin, bu desenin kalması yönündeydi. Biz de Vakıflar Genel Müdürlüğümüz olarak bunu uyguladık ve mevcut motifimizi koruduk.” ifadeleriyle restorasyonda değişim değil koruma odaklı ilerlediklerini vurguladı.