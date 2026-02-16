Selimiye Camisi ihtişamıyla Ramazan'ın ilk günü kapılarını tekrar ibadet için açıyor
16.02.2026 12:11
Son Güncelleme: 16.02.2026 12:17
NTV - Haber Merkezi
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği 450 yıllık Selimiye Camisi, restorasyonun ardından Ramazan ayının ilk günü yeniden ibadete açılıyor.
KUBBEDE DEĞİŞİM YAPILMADI
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından detaylı bir restorasyona alınan Selimiye Camisi, Ramazan ayının ilk günü yeniden tam kapasiteyle ibadete açılıyor. 2021 yılından beri restorasyonda olan caminin çalışmlarında sona gelindi. Çalışmalar kapsamında ana kubbede güçlendirme ve enjeksiyon uygulamaları tamamlanırken, kubbenin kurşun kaplaması yenilendi. Revaklı avlu kubbelerinin kurşun kaplamaları da bitirildi
Kamuoyunda iki ayrı fikirle kubbe desenleri konuşulmuştu. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, “Kanun ve UNESCO normları mevcut halin yani tescilli motiflerin tezyinatın devam etmesini bize bildiriyor. Genel olarak vatandaşımızın kanaati de bu motiflerin, bu desenin kalması yönündeydi. Biz de Vakıflar Genel Müdürlüğümüz olarak bunu uyguladık ve mevcut motifimizi koruduk.” ifadeleriyle restorasyonda değişim değil koruma odaklı ilerlediklerini vurguladı.
RESMİ AÇILIŞ TÖRENİNİ ERDOĞAN YAPACAK
Ramazanın ilk günü tam kapasiteyle ibadete açılacak olan Selimiye Camisi, restorasyon döneminde de kısıtlı seviyelerde ibadete açıktı. Aksu, peyzaj ve bazı eserlerin yenilenmesi dışında restorasyon eksiklerinin olmadığını açıkladı. Eksikler tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla resmi açılış yapılacak.