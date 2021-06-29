Selin Şekerci ile İbrahim Selim birlikte mi?

Son dönemde YouTube üzerinden yaptığı 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programıyla gündemde olan oyuncu İbrahim Selim'in meslektaşı Selin Şekerci ile birlikte olduğu iddia edildi.

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29.06.2021 - 11:36

YouTube üzerinden yaptığı 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programıyla gündemde olan İbrahim Selim'in nisan aynıda programına konuk olan meslektaşı Selin Şekerci ile aşk yaşadığı öne sürüldü.







Magazin D'nin haberine göre; İkili, yeni bir birlikteliğe yelken açtı. Çiftin, yaklaşık bir aydır birlikte olduğu ve ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ettiği öğrenildi.







Nisan ayında İbrahim Selim'in sunduğu programa konuk olan Şekerci, "Bu kadar gülemezsiniz! Bize diyorum. Bir de özlemişiz de ha birbirimizi?" demişti.







Selim ise, "Hanımefendi güzel olduğu kadar filtresiz ve bi o kadar da komikmiş" sözlerini dile getirmişti.







Son olarak Yeşilçam dizisinde rol alan Şekerci, Caner Cindoruk'la birliktelik yaşamıştı.

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