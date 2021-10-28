Selita Ebanks: Dayatılan beden ölçüsü tabiat anaya aykırı

Victoria’s Secret eski mankeni Selita Ebanks, markanın mankenlerinden beklediği beden ölçüsünün doğal olmadığını belirterek ünlü iç çamaşırı firmasını eleştirdi.

Haberler 28.10.2021 - 08:25

Selita Ebanks: Dayatılan beden ölçüsü tabiat anaya aykırı - 1

ABD merkezli E! kanalında konuşan Selita EbanksVictoria’s Secret’ta modellik yapmak için uymanız gereken bir kural var. Bedeni koruma beklentisi var ve ne yazık ki tabiat anaya karşı çıkıyoruz" dedi.

Selita Ebanks: Dayatılan beden ölçüsü tabiat anaya aykırı - 2

Ebanks "Bu beklenti ve koşullar doğal olan bir şey değil, olması gereken bir şey değil. Bu zor” açıklamasında bulundu.

Selita Ebanks: Dayatılan beden ölçüsü tabiat anaya aykırı - 3

2008 ve 2009 yılları arasında Victoria’s Secret’ın ünlü defilelerinde podyuma çıkan 38 yaşındaki manken, ayrıca markayla çalışmayı hak etmediğini düşünen diğer modellerle uyum sağlamakta zorlandığını ve baskı gördüğünü itiraf etti.

Selita Ebanks: Dayatılan beden ölçüsü tabiat anaya aykırı - 4

Erin Heatherton, Bridget Malcolm ve Karlie Kloss gibi eski Victoria’s Secret mankenleri kendilerine dayatılan beden ölçüleri için sağlıksız diyetler yaptıklarını ve psikolojik sorunlar yaşadıklarını açıklamıştı.

Selita Ebanks: Dayatılan beden ölçüsü tabiat anaya aykırı - 5


Eleştiriler üzerine Victoria’s Secret, farklı beden ve meslek gruplarından kişilere markada yer vereceğini duyurmuştu.

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