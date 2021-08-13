Selma Blair hastalıkla mücadelesini anlattı: Ölümümü planlamamı söylediler

13.08.2021 - 16:54

Selma Blair hastalıkla mücadelesini anlattı: Ölümümü planlamamı söylediler - 1
MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden oyuncu Selma Blair'ın bu süreci belgesel oldu. Blair, zorlu süreç hakkında, "Bana ölümüm için plan yapmam söylendi" diyor.





Selma Blair hastalıkla mücadelesini anlattı: Ölümümü planlamamı söylediler - 2
Amerikalı oyuncu Selma Blair'ın MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadelesi beyazperdeye aktarıldı.


Selma Blair hastalıkla mücadelesini anlattı: Ölümümü planlamamı söylediler - 3
49 yaşındaki oyuncunun belgeselinin yönetmen koltuğunda Rachel Fleit oturdu. Selma Blair 'in MS hastalığıyla mücadelesini konu alan belgeselin tanıtım fragmanı da yayınlandı. Fragman Blair'in evinde merdivenden inerken çekilen görüntüsüyle başlıyor. Sonra da Blair, "Her zaman bir reality şovda yaşadığımı düşünürdüm. Bir belgesel gibi... Ama sadece Tanrı bunu görür ve onaylamaz" diyor.


Selma Blair hastalıkla mücadelesini anlattı: Ölümümü planlamamı söylediler - 4
Ünlü oyuncu daha sonra da oyuncak bir telefonla konuşur gibi yaparak, "Seninle şimdi konuşamadığım için üzgünüm. Şu anda hayatımın son günlerini konu alan bir belgesel çekiyoruz" diyor.


Selma Blair hastalıkla mücadelesini anlattı: Ölümümü planlamamı söylediler - 5
Blair, tanıtımın bir bölümünde şöyle konuşuyor: "Bana ölümüm için plan yapmam söylendi. Bildiğim, başkalarını cesaretlendirdiğim güzel olan her şey benim için de geçerli olacak mı?" 

Belgesel, 15 Ekim'de sinemalarda gösterime girecek, daha sonra da bir dijital TV kanalında yayınlanacak.

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