Selma Blair hastalıkla mücadelesini anlattı: Ölümümü planlamamı söylediler

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13.08.2021 - 16:54

MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden oyuncu Selma Blair'ın bu süreci belgesel oldu. Blair, zorlu süreç hakkında, "Bana ölümüm için plan yapmam söylendi" diyor.













Amerikalı oyuncu Selma Blair'ın MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadelesi beyazperdeye aktarıldı.







49 yaşındaki oyuncunun belgeselinin yönetmen koltuğunda Rachel Fleit oturdu. Selma Blair 'in MS hastalığıyla mücadelesini konu alan belgeselin tanıtım fragmanı da yayınlandı. Fragman Blair'in evinde merdivenden inerken çekilen görüntüsüyle başlıyor. Sonra da Blair, "Her zaman bir reality şovda yaşadığımı düşünürdüm. Bir belgesel gibi... Ama sadece Tanrı bunu görür ve onaylamaz" diyor.







Ünlü oyuncu daha sonra da oyuncak bir telefonla konuşur gibi yaparak, "Seninle şimdi konuşamadığım için üzgünüm. Şu anda hayatımın son günlerini konu alan bir belgesel çekiyoruz" diyor.







Blair, tanıtımın bir bölümünde şöyle konuşuyor: "Bana ölümüm için plan yapmam söylendi. Bildiğim, başkalarını cesaretlendirdiğim güzel olan her şey benim için de geçerli olacak mı?"



Belgesel, 15 Ekim'de sinemalarda gösterime girecek, daha sonra da bir dijital TV kanalında yayınlanacak.

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