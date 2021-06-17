Selma Blair: MS hastalığında pozitiflik önemli

ABD'li oyuncu Selma Blair MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadelesini anlattı.

17.06.2021 - 08:49

Selma Blair: MS hastalığında pozitiflik önemli - 1
Son olarak Far More filminde Glenn McAllister karakterine hayat veren Selma Blair, MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla savaşı sırasında pozitif kalmanın önemiyle ilgili açıklama yaptı.

Selma Blair: MS hastalığında pozitiflik önemli - 2
48 yaşındaki aktris, "Vücudumla aram iyi, çünkü şimdi onunla daha derin bir pozitif Selma bağlantı kuruyorum. Bu beden Blair ve bu yaşam beni büyüledi" dedi.

Selma Blair: MS hastalığında pozitiflik önemli - 3
Hastalığıyla ilgili pozitif tutumunun tedaviye yardımcı olduğunu belirten Blair, "Mücadelemin diğer umutlu ya da izole insanları etkilediğinin farkındayım ve içlerinden birkaçı benim gibi neşeli olabilir" diye konuştu.
Selma Blair: MS hastalığında pozitiflik önemli - 4
Selma Blair, kök hücre nakli ve kemoterapi gibi tedaviler gördükten sonra iyileşme sürecine girdiğini, hatta bu yılın başlarında tekrar ata binmeye başladığını açıklamıştı.
Selma Blair: MS hastalığında pozitiflik önemli - 5

MS (Multiple Skleroz) nedir?

MS, yani multiple skleroz; daha çok kol ve bacaklarda güçsüzlük, konuşma ve görmede bozulmalar ile karakterize bir santral sinir sistemi hastalığı. En önemli belirtilerinden biri de yorgunluk olan ve ataklar halinde seyreden MS, insanların yakasına genellikle 20 ile 40 yaşları arasında, yani gençlik yıllarında yapışıyor. Daha erken ve geç yaşlarda da hastalığın başlaması olası ancak MS başlangıcının 15 yaşından küçüklerde ve 60 yaşından büyüklerde olması çok nadir görülen bir durum.

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